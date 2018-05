Napoli | il sogno scudetto finisce in rissa | altro che lieto fine | volano gli stracci tra

ilfattoquotidiano

: Non capisco perché dicono tutti che non si deve cantare perché il sogno è finito. Il coro dice 'Napoli torna campio… - annatrieste : Non capisco perché dicono tutti che non si deve cantare perché il sogno è finito. Il coro dice 'Napoli torna campio… - TuttoMercatoWeb : Napoli, Hamsik: 'Il nostro sogno s'è sciolto. Tifosi, ci dispiace' - Agenzia_Ansa : #SerieA: #FiorentinaNapoli 3-0. Addio sogno #scudetto? Tripletta di #Simeone. Azzurri in 10 dal 9/o minuto, espuls… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Doveva finire in trionfo, stando “a pesci fetenti”, come direbbero da quelle parti. E non certo per le lacrime di Insigne in campo davanti ai 50mila del San Paolo dopo l’ennesimo pareggio che di fatto ha consegnato lovirtuale alla Juventus. Ma per il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri, ormai ai minimi storici: il presidente della rinascita e l’allenatore della grandeur partenopea, i due “eroi” della miglior stagione azzurra della storia (presto lo confermerà anche la matematica: basta una vittoria nelle ultime due per battere comunque il record di punti in Serie A) che si trasformano in starlette di una telenovela qualsiasi, fra accuse e dispettucci reciproci. Sarà per interesse o per amore, per la delusione di unsfumato sul più bello o semplicemente per le manovre di chi sta già pensando a voltar pagina, ma il finale di stagione in casanon ...