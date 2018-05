Napoli Est senza pace | nuova stesa nel Bronx | è guerra di camorra

Napolimania : Napoli - un finale tra contestazione ed un grande pericolo : ... con un traino pazzesco per tutta la piazza con le scene pre e post Juventus che hanno fatto il giro del mondo si crea un vulnus pesante. Quell'afflato è stato il propellente che ha fatto superare il ...

Napoli - fantocci di Salvini appesi a testa in giù con svastica/ Ultime notizie Quarto : indaga la Digos : Napoli, fantocci di Salvini appesi a testa in giù con svastica a Quarto: indaga la Digos. Le Ultime notizie e le reazioni politiche a poco più di un mese dalle elezioni comunali(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 17:54:00 GMT)

La festa del San Paolo per il Napoli in lacrime - i fischi di Torino per la Juve Campione : quando nel calcio il risultato è l’ultima cosa che conta : Nel calcio, non sempre il risultato è l’unica cosa che conta. Anzi. A volte è addirittura l’ultima. E’ il caso di questo finale di Campionato, una serie A che si conclude con un grande paradosso: i mugugni dei tifosi della squadra Campione d’Italia e la festa della seconda classificata. Ma neanche noi ce la sentiamo di chiamarli “sconfitti”, perchè questo Napoli ha fatto davvero un grande miracolo trascinando ...

Toro - impresa a Napoli! - e la Juve festeggia - : La cronaca, ora. Napoli, 2-2 con il Toro: svanisce il sogno scudetto BELOTTI IN PANCA - Sarri conferma la difesa a 4 con Chiriches e Albiol centrali. La linea mediana è composta da Allan, Jorginho e ...

Napoli-Torino 2-2 - De Silvestri risponde a Hamsik e chiude la corsa scudetto di Sarri : Adesso è davvero finita: servirebbero due sconfitte della Juve e due goleade del Napoli per ribaltare un verdetto che appare chiaro e non è definitivo solo per l'aritmetica: il Napoli chiude contro il ...

Napoli - fantocci con maglietta di ‘Noi con Salvini’ e svastica appesi a testa in giù in piazza a Quarto : Due fantocci con una maglia verde e la scritta “Noi con Salvini” e una svastica sono stati trovati domenica mattina appesi in piazzale Europa e in piazza Santa Maria a Quarto, nel napoletano, a pochi metri dal monumento che ricorda i caduti nelle due guerre mondiali. Tra poco più di un mese il Comune voterà per l’elezione del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale dopo che la maggioranza di Rosa Capuozzo, eletta ...

Napoli-Torino 2-2 | Diretta De Silvestri - pareggio di testa : Il Napoli, reduce dalla scoppola subita al Franchi domenica scorsa per mano della Fiorentina, insegue le residue speranze di conquista del titolo ospitando al San Paolo il Torino dell'ex tecnico...

Napoli - la Municipale arresta scippatore - salvo il Rolex del turista : Aveva tentato di scippare il Rolex indossato da un turista thailandese, il 30enne napoletano arrestato dai poliziotti municipali dell' Unità Operativa Avvocata. La vittima dell' episodio, accaduto ...

Napoli - protesta contro gli arbitri al San Paolo : «Aurelio - comprali» : Contestazione fuori dallo stadio San Paolo con uno striscione e con maschere dell'arbitro Orsato. Un centinaio di tifosi del Napoli, dalle parti dell'ingresso della curva B, ha organizzato...

Napoli - rione Traiano - violati i sigilli a piazze di spaccio : tre arresti e una denuncia : Due 'clienti' stavano uscendo da uno degli scantinati di via tertulliano quando sono stati notati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di bagnoli e bloccati; addosso avevano una dose ...

Napoli - spacciatore arrestato dalla polizia : sequestrati 300 grammi di marijuana : Gli agenti del Commissariato di polizia San Giovanni Barra hanno arrestato Adolfo Gabriele Parisi, 20enne napoletano per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Poco dopo le 22.00 i ...

Napoli - San Gennaro non delude. Il miracolo c’è - ma sangue già liquefatto all’estrazione delle reliquie dalla cassaforte : Si è ripetuto il miracolo di San Gennaro. L’annuncio della liquefazione del sangue è stato dato alle 18.37 di sabato 5 maggio dall’arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, nella basilica di Santa Chiara. Il sangue, comunque, è apparso già sciolto quando la teca è stata estratta dalla cassaforte nella cappella della Deputazione del Tesoro L'articolo Napoli, San Gennaro non delude. Il miracolo c’è, ma sangue già ...

Napoli - De Laurentiis : “Sarri? Spero resti” : “Conte è un amico, una persona che stimo molto, ci sono tanti bravi allenatori in Europa e nel mondo. Il peccato sarebbe disperdere il patrimonio di bellezza di gioco acquisito sul campo con Sarri, che si può definire cinematograficamente ‘La grande Bellezza’. Il film ha vinto l’Oscar, Maurizio non l’ha ancora vinto. Vorrei che lo facesse qui, invece che altrove. Se lo fai a Napoli, contro tutti… sai che ...