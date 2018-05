Napoli | che peccato | cosa serve per fare quell' ultimo passo in più

Tennis & Friends - 4.500 check up gratuiti a Napoli : Napoli, 6 mag. (AdnKronos) - Oltre 4.500 controlli effettuati e più di 15.000 presenze nell’edizione napoletana di Tennis & Friends, al Tennis Club di Napoli, che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche hanno eseguito ininterrottamente e gr

Tennis & Friends - a Napoli in campo anche il Pascale e il Santobono Pausillipon : Napoli, 5 mag. (AdnKronos) - anche due delle più importanti istituzioni sanitarie ospedaliere della città presenti all’evento “Tennis & Friends” tenutosi a Napoli: l'istituto nazionale dei tumori “Pascale” e l’azienda ospedaliera pediatrica “Santobono Pausillipon”. Il direttore del reparto di gineco

Tennis & Friends in tour - da Milano a Napoli check-up gratis : Roma, 5 mag. (AdnKronos) - Dopo il successo della settima Edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40.000 presenze e oltre 16000 check-up gratuiti realizzati, Tennis & Friends inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale: il 5 e 6 maggio al Tennis Club Napoli, il 19 maggio 2018 a Roma, all’interno

Napoli - addio titolo tra le polemiche : Ora che l'addio allo scudetto è realtà, è il momento delle analisi e delle riflessioni in casa Napoli. Già iniziate, per la verità, dopo le frasi tranchant del patron De Laurentiis dopo giorni di ...

Tennis&Friends sbarca a Napoli : 4500 check up per l'avvio del tour nazionale : Oltre 4.500 controlli effettuati e più di 15.000 presenze nell'edizione napoletana di Tennis & Friends, al Tennis Club di Napoli, che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello ...

Napoli - Sarri : 'De Laurentiis può dire ciò che vuole - dopo mezz'ora torna come prima' : Poco dopo, a Sky Sport, ha ribadito i concetti. IL PUBBLICO - 'L'abbraccio del pubblico? Rappresenta la grandezza di questo popolo. Nessun giocatore e nessun allenatore può volere qualcosa più di ...

Napoli fermato : è scudetto virtuale per la Juve Classifica Perché è (quasi) impossibile che i bianconeri non vincano : I partenopei passano in vantaggio con Mertens nel primo tempo. Poi nella ripresa il pari di Baselli e il gol di Hamsik prima della rete del definitivo 2-2

Tennis & Friends - 4.500 check up gratuiti a Napoli : Napoli, 6 mag. (AdnKronos) – Oltre 4.500 controlli effettuati e più di 15.000 presenze nell’edizione napoletana di Tennis & Friends, al Tennis Club di Napoli, che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante dalle 10 alle 18. Quanto ai vincitori, il trofeo Capri Watch per il primo ...

La festa del San Paolo per il Napoli in lacrime - i fischi di Torino per la Juve Campione : quando nel calcio il risultato è l’ultima cosa che conta : Nel calcio, non sempre il risultato è l’unica cosa che conta. Anzi. A volte è addirittura l’ultima. E’ il caso di questo finale di Campionato, una serie A che si conclude con un grande paradosso: i mugugni dei tifosi della squadra Campione d’Italia e la festa della seconda classificata. Ma neanche noi ce la sentiamo di chiamarli “sconfitti”, perchè questo Napoli ha fatto davvero un grande miracolo trascinando ...

Serie A 2018 - risultati 36^ giornata (6 maggio) : Napoli-Torino 2-2 - Juventus verso lo scudetto! Lazio-Atalanta 1-1 - che lotta per la salvezza : La Juventus ha messo definitivamente le mani sullo scudetto. I bianconeri ora hanno sei punti di vantaggio quando mancano due giornate al termine della Serie A 2018: in caso di arrivo a pari punti con i partenopei si andrà a guardare la differenza reti totale e i Campioni d’Italia hanno un +16 di margine nei confronti degli avversari. Ormai è davvero fatta, manca soltanto la matematica certezza: basterà un punto nelle prossime due giornate ...

Napoli - Luca Abete insultato e schiaffeggiato da un parcheggiatore abusivo : Napoli, Luca Abete insultato e schiaffeggiato da un parcheggiatore abusivo L’inviato è stato vittima di un’aggressione a Napoli Continua a leggere