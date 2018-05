Musica e arte di strada | un mese di eventi con il LongLake Festival

Shakabum day invaderà via Roma a Cuneo con arte - Musica e spettacoli : La domenica gli spettacoli avranno inizio dalle 16 e oltre alle "Repliche" delle esibizioni del sabato il centro storico sarà deliziato da artisti del calibro di Silvia Martini e dal duo Simone Al ...

Arte - letteratura - Musica : torna la Milanesiana : Nel vulcanico crossover tra letteratura, musica, cinema, scienza, filosofia, teatro e Arte ci sarà quindi spazio per il premio Nobel per la letteratura Jean Marie Gustave Le Clezio ma anche, per ...

Sport per tutti - Musica e spettacolo : parte con Andrè De La Roche e Martina Grimaldi un week end a tutto ritmo - proposto a Roma da Uisp e ... : In programma due spettacoli, il primo dalle ore 16 con 12 coreografie e il secondo, dalle 18.30 con 21 esibizioni. Tra le altre, è prevista una coreografia del Club di Socializzazione "C'è posto per ...

Musica Stati Generali del Rock al Birra Ceca di Rivoli : sul palco Stefano Turolla - Niccolò - Lümo - Twang - Martedì 8 maggio ore 21 : 30 : Sempre presente in postazione mobile Radio Ohm , media partner in diretta streaming con interviste e una giuria dedicata per ciascuna delle semifinali, previste presso alcuni dei migliori club che ...

Musica e arte con Brinzi al chiostro di S. Micheletto : Nell'ambito del Lucca Classica Music Festival, domenica , 6 maggio , alle 15,30 la Fondazione Ragghianti ospita, nel primo chiostro del complesso monumentale di San Micheletto, un pomeriggio all'...

Musica classica - jazz - danza e arte : Ravello Festival 2018 da record : La chiusura jazz sarà affidata a Bill Frisell accompagnato sul palco dalla cantante Petra Haden con il progetto When you wish upon a star dedicato al mondo del cinema e a quelle atmosfere Musicali ...

Musica e arte : tutte le declinazioni dei clown in sette spettacoli d'autore : ...ministeriale multidisciplinare C.L.A.P.Spettacolodalvivo ha deciso di puntare l'attenzione proprio sulla figura del pagliaccio intitolando la rassegna «Tendenza clown» e proponendo sette spettacoli ...

Eventi. Nasce "Maggio Faentino" : Musica - arte - sport - cibo - ceramica - alla scoperta del territorio : ... che hanno scelto di fare squadra e unire le loro voci e le loro esperienze per far conoscere la realtà faentina dentro e fuori il territorio, in un continuum tra musica, arte, sport, cultura, ...

Bungaro - Le previsioni della mia felicità 'L ho scritta per la nostra parte più fragile' - Musica - Spettacoli : NAPOLI - I pronostici non servono. 'Si può sfiorare la felicità ogni giorno. Amando la pioggia, quello che stai facendo o il sorriso di un amico. Ecco perché, anche se può sembrare una storia d'amore, ...

Ed Sheeran potrebbe partecipare a un film dedicato a delle leggende della Musica : Tra i programmi futuri di Ed Sheeran la musica potrebbe intrecciarsi con il cinema. [arc id=”1bd44dce-33e1-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Stando a quanto riportato dal magazine The Mail On Sunday, il cantante sarebbe stato chiamato a partecipare a un nuovo film dedicato a una band che ha fatto la storia della musica: i Beatles! via GIPHY A dirigere la pellicola dal titolo provvisorio “All You Need Is Love” sarebbe Danny Boyle, ...

Concerto "La Musica del cuore" - martedì la presentazione : ... tesa a valorizzare i talenti locali e regionali, a dimostrazione che i valori nostrani, in particolare della gioventù calabrese, sono in grado di offrire spettacoli di grande rilievo e ...

Zen Circus - dal centro sociale a Sky Arte 'In tv ci sono andati i Sex Pistols - perché noi no ' - Musica - Spettacoli : Non gridano più 'andate tutti affanculo' gli Zen Circus , ma ascoltando Il fuoco in una stanza , la sensazione è comunque quella che si prova quando si ha una maglia di lana a contatto con la pelle, ...

Al Villaggio per la Terra cinque giorni di Musica e arte per celebrare il Pianeta : Dal 21 al 25 aprile al Villaggio per la Terra – il momento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta più importante del Paese, organizzato da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari – prenderà vita un programma culturale ricco di concerti e performance artistiche per dialogare direttamente con i giovani sulle grandi tematiche ambientali e sociali. Grande spazio dato ai giovani artisti con musica e spettacoli, da sempre mezzi ...

Olimparty Palmi - al via i preparativi. La prima edizione calabrese della convention di Sport - Musica - Arte e Spettacolo : Sono iniziati in questi giorni i preparativi per la prima edizione dell'Olimparty Palmi, edizione calabrese del grande evento di Sport, Musica e Spettacolo organizzano nella città di Messina, e che ...