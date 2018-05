Motoscontro Lorenzo-Pedrosa travolto anche Dovizioso Marquez vince e torna leader

lastampa

: ... e comunque #Ducati paga il secondo compagno di squadra di Marc motoscontro #Marquez ( #Lorenzo ) 13mln di € l’a… - simorenz82 : ... e comunque #Ducati paga il secondo compagno di squadra di Marc motoscontro #Marquez ( #Lorenzo ) 13mln di € l’a… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) La fortuna aiuta gli audaci e Marc. Lo spagnolo non ha mai amato Jerez, ma il Gp di casa gli ha portato in dote la seconda vittoria stagionale e la vetta in classifica, con 24 punti di ...