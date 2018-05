MotoGP | Test Jerez 2018 | Johann Zarco svetta in Andalusia | Marquez quinto senza

LIVE MotoGP - Test Jerez 2018 in DIRETTA : Valentino Rossi deve risolvere la crisi della Yamaha. Dovizioso per colmare il gap da Marquez. Si comincia alle 10! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della giornata di Test sul tracciato di Jerez de la Frontera dedicata alla classe MotoGP. Il massima cilindrata, protagonista ieri di un convulso GP di Spagna, si ripropone sullo stesso circuito che ha ospitato l’appuntamento iridato per provare componenti funzionali allo sviluppo delle moto. La Honda e Marc Marquez saranno gli osservati speciali. Il binomio nippo-spagnolo sta impressionando per ...

MotoGP oggi (7 maggio) - Test Jerez 2018 : orario d’inizio e come seguirli in tempo reale. Il programma completo : Quest’oggi, lunedì 7 maggio, il Circus del Motomondiale tornerà nuovamente in pista e sempre a Jerez de la Frontera (Spagna) per affrontare una sessione di Test importante in vista del proseguo della stagione. Il tracciato andaluso, sede del quarto round iridato, offrirà infatti anche l’opportunità di completare un programma di prove funzionale al lavoro dei team della top class. Sarà interessante constatare che programma di sviluppo ...

Classifica Mondiale MotoGP 2018 : Marc Marquez in testa - Andrea Dovizioso insegue a 24 punti! Valentino Rossi attardato : Marc Marquez è balzato in testa al Mondiale MotoGP 2018. Il Campione del Mondo, grazie alla vittoria del GP di Spagna, ha ripreso la vetta della Classifica generale con un vantaggio importante nei confronti degli avversari: 12 punti di margine su Johann Zarco, 20 lunghezze su Maverick Vinales, 23 su Andrea Iannone e 24 su Andrea Dovizioso mentre Valentino Rossi è addirittura a 30. Classifica Mondiale MotoGP ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : classifica e risultati FP3 - i qualificati alla Q2. Marquez in testa - Valentino Rossi settimo - Andrea Dovizioso 11° : Marc Marquez ha ottenuto il miglior tempo nel terzo turno di prove libere del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. L’iridato della Honda ha stampato un ottimo 1:37.702 con il quale ha distaccato di 2 decimi Cal Crtuchlow e il buon Andrea Iannone. Valentino Rossi settimo a sei decimi preceduto anche da Zarco, da un redivivo Lorenzo e da Miller. Top ten completata da Pedrosa, Petrucci e Rins. Andrea Dovizioso è soltanto ...

MotoGP - Test Jerez 2018 : lunedì si gira dopo la gara. Programma - orario e come seguirli in tv. Gli aggiornamenti in tempo reale : dopo il GP di Spagna 2018, la MotoGP rimarrà a Jerez de la Frontera per disputare un’intera giornata di Test: sul circuito andaluso, infatti, le varie scuderie avranno a disposizione 9 ore di Test per migliorare le proprie moto in vista del prosieguo della stagione. dopo quattro gare del Mondiale, è arrivato il momento di rimettersi al lavoro per perfezionare i propri mezzi. Valentino Rossi spera di Testare le nuove componenti della Yamaha ...

Qualifiche GP Spagna in esclusiva live Sky Sport MotoGP HD. Al via rubrica The Test : Le prime libere MotoGP sul circuito di Jerez hanno detto di una lotta equilibratissima, con distacchi irrisori. Nella classifica combinata del venerdì il più veloce è stato Cal Crutchlow (LCR Honda), ma ci sono 15 piloti racchiusi in meno di un secondo, con i primi quattro separati da 0,9 millesimi e tutti e 25 in poco più di due secondi. Se al mattino il miglior tempo lo aveva stabilito Andrea Dovizioso (Ducati Team) ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : classifica combinata prove libere. Cal Crutchlow in testa - Dovizioso e Valentino Rossi nei dieci : Cal Crutchlow ha firmato il miglior tempo al termine dei due turni di prove libere del GP di Spagna, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il britannico della Honda ha chiuso in 1:38.614, 28 millesimi meglio di un rinato Dani Pedrosa ma subito dietro c sono Johann Zarco su Yamaha e Andrea Iannone su Suzuki, entrambi a 9 centesimi. Marc Marquez quinto a 2 decimi a causa di una caduta nel finale che gli ha impedito di migliorare. Andrea Dovizioso ...

DIRETTA MotoGP/ Streaming video SKY prove libere FP2 : Marquez - Pedrosa in testa! Crisi Rossi? (GP Jerez 2018) : DIRETTA MOTOGP Streaming video SKY FP1: Dovizioso davanti a Marquez. Valentino Rossi sesto. FP2 live dalle 14.05: sarà ancora Ducati vs Honda? (GP Spagna 2018 Jerez)(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 14:40:00 GMT)

MotoGP - GP Spagna 2018 : risultati - classifica e tempi prove libere 1. Andrea Dovizioso in testa davanti a Marquez. Valentino Rossi sesto : Uno scatenato Andrea Dovizioso ha firmato il miglior tempo nel primo turno di prove libere del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese della Ducati si è letteralmente esaltato nel finale e ha stampato un notevole 1:39.268 battendo il grande rivale Marc Marquez per appena sette millesimi. Valentino Rossi sesto ad appena 2 decimi dando delle importanti risposta in sella a una Yamaha che si sta ben comportando. Le Ducati ...

MotoGP - due giorni di test con la Ducati al Mugello per Michele Pirro : TORINO - Michele Pirro e il Ducati test Team hanno appena concluso due giorni di prove sul circuito del Mugello. Gli obiettivi? Raccogliere informazioni importanti per la Desmosedici GP 2018 e per il ...