MotoGp Spagna | Marquez | «Rossi usa il suo potere mediatico»

MotoGp - GP Spagna 2018 : Ducati - uno ‘zero’ che fa male! La velocità della GP18 consola… : Quel giro 18 se lo ricorderanno molto bene in Ducati. Due moto in lotta per il secondo e terzo gradino del podio del GP di Spagna 2018, quarta prova del Mondiale di MotoGP, ed un crash che fa male. Tanti punti andati in fumo in pochi istanti nel giorno del trionfo dell’iberico Marc Marquez sulla Honda. Secondo successo consecutivo del Cabronçito in quest’annata ed un pacchetto nippo-spagnolo di grande livello, che anche sullo storico ...

MotoGp Spagna - Lorenzo : «Sono finiti a terra i tre piloti più corretti» : JEREZ DE LA FRONTERA - A tenere banco nel dopo gara a Jerez è stata sicuramente la dinamica del triplice incidente che ha messo fuori causa Lorenzo, Pedrosa e Dovizioso. Incolpevole l'italiano, ha ...

MotoGp - GP Spagna 2018 : Andrea Dovizioso-Jorge Lorenzo - la coppia che rischia di scoppiare. Marquez vola via : Il GP di Spagna di MotoGP 2018, quarta prova del Mondiale è andata in archivio. Marc Marquez ha bissato il successo di Austin (Stati Uniti) e Jerez gli ha sorriso. Il Cabronçito, infatti, si è portato a casa un risultato significativo, andando via in fuga quando è stato necessario e mettendo in mostra una grande superiorità. Sul fronte Ducati un vero e proprio disastro: l’incidente del 18° giro ha estromesso sia Andrea Dovizioso e sia ...

MotoGp - Mondiale 2018 : il Gran Premio di Spagna primo spartiacque stagionale - Ducati e Yamaha costrette a non sbagliare più : Ci sono occasioni nel corso di un Mondiale MotoGP nei quali una gara rischia di decidere una buona fetta di una stagione. Il Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera disputato ieri, per esempio, rappresenta un vero e proprio spartiacque per questo primo scorcio di annata. Sono passate solamente quattro gare, ma dal tracciato andaluso arriva già un primo verdetto: Marc Marquez e la Honda saranno una preda assolutamente difficile da ...

Video MotoGp/ Highlights e classifica piloti dopo il Gp di Spagna 2018 (Jerez) : Video Motogp: higlhights del Gp di Spagna 2018 e la classifica del mondiale piloti dopo Jerez. Carambola tra Dovizioso, Lorenzo e Pedrosa: Marquez torna leader.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 05:10:00 GMT)

MotoGp Spagna - Rossi : «Speravo di andare meglio» : GIRO DEL MONDO - Con la gara in Spagna Valentino Rossi ha percorso 40.075 km nelle gare del MotoGp in carriera: una somma pari alla circonferenza equatoriale del mondo. RISULTATI CLASSIFICHE

MotoGp - Spagna : Lorenzo fa strike e cade con Dovizioso e Pedrosa : ... e dà un brutto colpo alle speranze mondiali del forlivese che, con questo 'zero', perde la leadership e scivola addirittura al 5° posto della classifica, con 24 punti di gap dal campione del mondo ...

MotoGp di Spagna - vince Marquez davanti a Zarko e Iannone : Torino - Marc Marquez a Jerez ha toccato il cielo con un dito, mentre Andrea Dovizioso è sprofondato negli abissi . Lo spagnolo ha vinto la gara e si è portato a casa 25 punti importanti in una ...

Replica gara MotoGp Spagna 2018 su TV8 - info streaming : La diretta dell'evento è stata garantita alle ore 14.00 in punto dal canale dedicato di Sky, Sky Sport MotoGP HD live anche in streaming per i soli abbonati attraverso la piattaforma Sky Go. Ma come ...

MotoGp Spagna - Marquez : «A Jerez ho sempre fatto fatica - sono contento» : Jerez DE LA FRONTERA - Marc Marquez ha conquistato in Spagna il secondo successo consecutivo ed è passato in testa alla classifica con 12 punti di vantaggio sui Zarco: ' sono contento - spiega Marquez ...

MotoGp - Spagna : vince Marquez - Iannone terzo e Rossi quinto. Lorenzo sbaglia e fa fuori Dovizioso : Ma con uno come lui, non sai mai cosa aspettarti: il campione del mondo in carica intorno a metà gara ha preso un'imbarcata che chissà come avrà fatto a restare in piedi, ma intanto il suo vantaggio ...

MotoGp - Pagelle GP Spagna 2018 : Marc Marquez il migliore - male Crutchlow - Lorenzo e le Yamaha - stupisce Morbidelli : La Yamaha oggi non l'ha minimamente assecondato, ma da un nove volte campione del mondo ci si aspetta decisamente di più. ANDREA DOVIZIOSO VOTO 7. Stava meritatamente chiudendo in seconda posizione e ...