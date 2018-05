Motocross | GP Lettonia 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

(Di lunedì 7 maggio 2018) Dopo la tappa russa con Jeffrey Herlings che ha rafforzato la sua leadership in classifica generale, il Mondialesi sposta in, più precisamente a Kegums per il settimo appuntamento della stagione. Sui 1560 metri della pista con fondale sabbioso ripartirà il duello tra l’olandese e il nostro Tony Cairoli che inizia ad accusare 23 punti di distacco ed è chiamato alla risposta immediata, con Clement Desalle che ha vinto ad Olyonok e prova a ricucire il gap con i primi due della classe. Per quanto riguarda la MX2, invece, il padrone di casa Pauls Jonass cercherà di essere profeta in patria per allungare ulteriormente in ottica iridata su Jorge Prado e Thomas Kjer Olsen. Il fine settimana lettone (ricordiamo che rispetto all’Italia c’è un’ora di differenza) delle due classi sarà trasmesso da Eurosport2 (canale 211 di Sky e 373 del digitale ...