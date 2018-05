Monselice | cementificio e diossina Quali rischi per i cittadini?

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 maggio 2018) Nel luglio 2017 avevo scritto di questa città minacciata da colate di cemento e circondata da cementifici; ora la situazione ha preso una piega se possibile ancora più inquietante. Nel novembre 2017 il comitato Lasciateci respirare commissiona uno studio su una gallina ruspante prelevata dal Monte Ricco – nel cuore del Parco Colli – a un laboratorio di biologi certificato dal Miur: lo studio sostiene che la quantità di diossine, furani e pcb sia tre volte superiore al limite di legge. Il 22 novembre 2017 dottor Federico Grim – commentando il rapporto in un’intervista rilasciata a Roberta Polese per Corriere del Veneto – consiglia a “tutti i residenti di non mangiare galline e pollame che superano l’anno di età e di non mangiare uova, perché quegli animali contengono una quantità di elementi cancerogeni che si depositano nell’organismo e portano con ...