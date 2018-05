Mondiale per club | assegnato il primo rigore con la VAR

Tumore ovarico - domani è la Giornata Mondiale : scoperta variante genetica che aumenta il rischio di ammalarsi : Più di 42 mila: è il numero di italiane che in questo momento convivono con un Tumore dell’ovaio. Un Tumore subdolo, di cui non si parla abbastanza; è la malattia tumorale femminile meno conosciuta, più sottostimata, ma anche la più letale: ogni anno, in tutto il mondo, colpisce 250 mila donne e ne uccide 140 mila. Solo in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati 5.200 nuovi casi e meno della metà delle donne colpite sopravvive (dati ...

Botte da orbi in costume medievale - da tutto il mondo per darsele al Battle of the Nations. A Roma la finale Mondiale : Armature, asce, pugnali, vestiti medievali. E tante Botte, Botte da orbi. E’ la finale mondiale del torneo “Battle of the Nations”, domenica 6 maggio all’ombra del Castello di Santa Severa, sul litorale a nord di Roma. Battle of the Nations è ospitato ogni anno in una nazione diversa e per l’edizione 2018 è stato ospitato in Italia. Oltre 700 combattenti provenienti da tutto il mondo si sono sfidati a colpi di spada e di ascia, tra armature e ...

MotoGP - Marc Marquez ha già vinto il Mondiale? Superiorità netta e avversari già lontani in classifica : In un colpo solo Marc Marquez vince il Gran Premo di Spagna e torna in vetta alla classifica del Mondiale 2018. Non solo, il Cabroncito passa da -1 nei confronti di Andrea Dovizioso addirittura a +24, nel breve volgere di pochi minuti. Un balzo in avanti incredibile ed inaspettato che deve assolutamente spaventare tutto il resto del lotto. Se, infatti, già prima lo spagnolo era il grande favorito di questo Mondiale, dopo questo fine settimana ...

Lorenzo Baldassarri - GP Spagna 2018 : “Non era facile vincere! Per il Mondiale bisogna confermarsi” : Una gara dominata quella di Lorenzo Baldassarri a Jerez de la Frontera (Spagna), quarto round del Mondiale 2018 di Moto2. Su un passo regolare, il centauro italiano del Team Pons ha fatto la differenza non dando chance ai propri rivali in pista e, grazie a questo risultato, si è avvicinato alla vetta di Francesca Bagnaia in classifica generale. “Sono molto emozionato perché ho portato a casa una gara in cui mi sentivo forte. Mi sono ...

Oggi è la giornata Mondiale della risata : ecco perché si celebra : Indietro 6 maggio 2018 2018-05-05T14:04:22+00:00 ROMA – Ridete e fatelo ogni giorno perché fa bene alla salute e alla coesione con gli altri. Con questo monito si celebra la giornata mondiale della risata. Istituita nel 1995 da Madan Kataria, fondatore del movimento internazionale dello yoga della risata. Si tratta di una disciplina prevalentemente di gruppo, […]

Raoul Bova in piscina con i campioni - obiettivo record Mondiale : 'Per ricordare mio padre' : Per la cronaca, il mio crono da Olimpionico è stato il più scarso...posso solo migliorare grazie @filomagno82 @emilianobrembilla78 foto @mattiaaversa e @RaoulBovagram #newproject #fatto #swimmer #...

Giornata Mondiale per l'igiene delle mani : oggi 5 maggio : Il 5 maggio si celebra la Giornata mondiale per l'igiene delle mani e la Oxfam ha messo in campo tante iniziative per salvare molte vite

Argentina - Sampaoli fa visita a Fazio e Perotti : saranno tra i pre-convocati per il Mondiale : Come riporta Tyc Sport, in occasione della sfida con il Liverpool , il ct Jorge Sampaoli ha fatto visita ai due giallorossi. A meno di imprevisti, saranno entrambi tra i 35 pre-convocati dell'...

#ILS18 : un workshop dell’Agenzia Spaziale Italiana per la Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sul Lavoro : Benessere dei lavoratori e cultura della Sicurezza in tutti gli ambiti della vita quotidiana: sono questi i temi portanti che hanno contraddistinto “Uno spazio tra Salute e Sicurezza”, il workshop che l’Agenzia Spaziale Italiana ha organizzato per celebrare la Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sul Lavoro. L’evento, tenutosi ieri presso l’Auditorium della sede ASI di Roma, fa parte delle iniziative programmate nell’ambito ...

Il 7 maggio 2018 - #donailtempo : l’iniziativa social del Festival della Lentezza per festeggiare la 12esima Giornata Mondiale della Lentezza : Forse proprio perché è dedicato al ritmo blando ma inesorabile che consente alle cose di crescere secondo la loro natura, il Festival della Lentezza ha deciso di partire con un certo anticipo. In programma dal 15 al 17 giugno 2018 alla Reggia di Colorno (PR), la rassegna vuole chiamare a raccolta la comunità del Festival per celebrare la 12esima Giornata Mondiale della Lentezza, fissata sul calendario il 7 maggio. L’invito è semplice, e rivolto ...

Pienone per la prima Mondiale del film sullo 'Sceriffo' : TRENTO. Sala gremita ieri sera, mercoledì 2 maggio, al Supercinema Vittoria per la prima mondiale di "Moser Scacco al tempo" di Nello Correale, ritratto del campione e dell'uomo dall'esordio nel ...

Giro d’Italia 2018 - Vincenzo Nibali non ci sarà. Obiettivo Tour de France per lo Squalo - poi la Vuelta per preparare il Mondiale : Sarà Domenico Pozzovivo il capitano della Bahrain Merida al Giro d’Italia che partirà domani da Gerusalemme: Vincenzo Nibali, che quest’anno ha scelto una preparazione differente, ha deciso di escludere la Corsa Rosa dal suo percorso di avvicinamento ai Mondiali di Innsbruck, in Austria, che sono il vero Obiettivo stagionale. Il percorso austriaco è quello che più si adatta alle caratteristiche dello Squalo dello Stretto, ragion per ...

Oms : aria inquinata per il 90% della popolazione Mondiale - lo smog causa 7 milioni di morti l'anno : Le stime sono basate sui dati di 4.300 città in 100 Paesi. Nelle città europee si perdono dai 2 ai 24 mesi di vita per colpa dello smog