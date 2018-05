Milano | Seeds&Chips | la realtà aumentata che dà voce alle imprese alimentari

meteoweb.eu

: RT @FuriaLuciano: Coinvolgente presentazione del CEO di Starbuck, che dopo aver avuto, a Milano negli anni ‘80, l’ispirazione di aprire la… - tiziano281078 : RT @FuriaLuciano: Coinvolgente presentazione del CEO di Starbuck, che dopo aver avuto, a Milano negli anni ‘80, l’ispirazione di aprire la… - manuelalubrano : RT @Culligan_Italia: Culligan è al Seeds and Chips 2018, il summit globale sulla food innovation Il focus di quest’anno è WaterFirst!, Vien… - FuriaLuciano : Coinvolgente presentazione del CEO di Starbuck, che dopo aver avuto, a Milano negli anni ‘80, l’ispirazione di apri… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Essere al ristorante e ​vedere un piatto prima di ordinarlo per conoscerne dettagli ed ingredienti, ​intrattenersi a colazione interagendo virtualmente con confezioni speciali che rivelano video e giochi avvincenti: tutto questo e tanto altro è reso possibile dapp di About Eat​, la nuova linea di prodotti di ARM23 disponibili per smartphone e Microsoft HoloLens e pensata appositamente per ledel settore alimentare che vogliono trovare nuovi canali di comunicazione con i propri clienti​. La linea, presentata oggi aCongressi in occasione di ​Seeds & Chips – The Global Food Innovation Summit 2018, è composta da ​due prodotti: un’app per smartphone Apple e Android​, che consente di inquadrare menù e confezioni con la fotocamera interna del cellulare e di sbloccare ​contenuti ine ​un’app per Microsoft HoloLens – speciali visori per la...