Milano | Expo passa il testimone a Mind e l' Albero della vita si illumina

Milano - sabato 5 maggio corteo anti-Eni/ Anarchici e black bloc da tutta Europa : il precedente di Expo : Milano, domani sabato 5 maggio corteo anti-Eni da staz.Centrale a via Imbonati: black bloc, no global e Anarchici in arrivo da tutta Europa, rischio nuovo G8 o inauguazione Expo(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:52:00 GMT)

Tre anni fa iniziava l'Expo di Milano. Il futuro dell'area però non è scritto - : "MIND" è il nome del "parco della scienza del sapere e dell'innovazione" che dovrebbe sorgere nel sito espositivo alle porte della città. Nonostante i comunicati, tuttavia, non esiste ancora un "masterplan" definitivo

Milano - conti in positivo per la società Expo. Tornano ai soci oltre 33 milioni di euro : Gianni Confalonieri Se non accadranno fatti imprevisti, la società Expo, a conclusione del procedimento di liquidazione, restituirà ai suoi soci 33,7 milioni di euro . È quanto si evince dal ...

Isola dei Famosi 2018 - finale del 16 aprile in diretta : i finalisti sbarcano al MIND di Milano (ex zona Expo) : finale Isola dei Famosi 2018 L’Isola dei Famosi 2018 arriva all’atto finale e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade a Milano durante la lunga serata, fino alla proclamazione del vincitore. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della finale di lunedì 16 aprile 21.35: La finale dell’Isola 2018 inizia dal ...

L'area ex Expo ora ha un nome : MIND - Milano Innovation District - Economyup : Da tempo è noto che nelL'area che ha ospitato Expo ci sarà un Parco della scienza, del sapere e dell'innovazione. Si tratta di un'area di oltre un milione di metri quadrati che ospiterà al suo ...

Olimpiadi Invernali 2026 : tra Milano e Torino - tutte le possibili sedi di gara. Da Piazza Castello a Expo - da Bormio a Livigno : Il Coni ha manifestato l’intento di organizzare le Olimpiadi Invernali 2026 in Italia. Il massimo organo sportivo nazionale ha esposto al Cio il proprio interesse presentando le città di Milano e Torino. Oggi la Gazzetta dello Sport ha riportato quali potrebbero essere le varie sedi di gara per i 15 sport attualmente inseriti nel programma a cinque cerchi. CERIMONIA D’APERTURA: Il fascino di San Siro è davvero unico: 80mila ...

Expo - Sala prosciolto da abuso d'ufficio/ Ultime notizie : "il fatto non sussiste" - sindaco Milano "contento" : Expo, Sala prosciolto da abuso d'ufficio: per il gup di Milano, "il fatto non sussiste". Le accuse della procura e la reazione del primo cittadino. Le Ultime notizie.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 18:48:00 GMT)

Il sindaco di Milano - Giuseppe Sala - è stato prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio nell’udienza preliminare del processo sugli appalti di Expo 2015 : La giudice dell’udienza preliminare del processo sugli appalti di Expo 2015 ha stabilito che Giuseppe Sala, ex amministratore delegato di Expo 2015 e attuale sindaco di Milano, non commise abuso d’ufficio nell’assegnazione diretta all’azienda Mantovani della piantumazione di una parte delle aree The post Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è stato prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio nell’udienza preliminare del ...

Expo - il sindaco di Milano Sala prosciolto dall'accusa di abuso d'ufficio : Il gup di Milano ha prosciolto il sindaco Giuseppe Sala dall'accusa di abuso d'ufficio con la formula 'perché il fatto non sussiste'. Le motivazioni della decisione saranno note fra 60 giorni. Sono ...

Expo - il sindaco di Milano Giuseppe Sala prosciolto dall'accusa di abuso d'ufficio : Il gup di Milano ha prosciolto il sindaco Giuseppe Sala dall'accusa di abuso d'ufficio con la formula 'perché il fatto non sussiste'. Le motivazioni della decisione saranno note fra 60 giorni. Sono ...

Appalto Expo a Milano - il sindaco Sala prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio : Appalto Expo a Milano, il sindaco Sala prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio Appalto Expo a Milano, il sindaco Sala prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio Continua a leggere

Expo Milano - il sindaco Beppe Sala prosciolto dall'accusa di abuso d'ufficio : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala non commise nessun illecito quando fornì 6mila alberi per il sito di Rho-Pero, destinato all'Expo alle porte del capoluogo lombardo. Il gup di Milano ha infatti ...

Maxi appalto Expo : il sindaco di Milano Sala prosciolto dall'accusa di abuso d'ufficio : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non ha commesso nessun illecito quando, in veste di amministratore delegato di Expo, assegnò con un affidamento diretto al gruppo Mantovani l'appalto per la fornitura...

Expo Milano - Sala prosciolto dall'accusa di abuso d'ufficio : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala non commise nessun illecito quando fornì 6mila alberi per il sito di Rho-Pero, destinato all'Expo alle porte del capoluogo lombardo. Il gup di Milano ha infatti prosciolto il primo cittadino, allora numero uno dell'Esposizione Universale, dall'accusa di abuso d'ufficio. Stessa decisione anche per l'ex manager di Expo Angelo Paris, per la medesima accusa. Rinviati a giudizio invece gli altri 5 imputati.