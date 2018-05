Milan | Biglia si allena e può essere convocato Gattuso | solito dubbio in attacco

Milan - verso la finale : dubbio Kalinic-Cutrone. Biglia si allena in gruppo : Il Milan sembra rigenerato. Nel gioco e nei risultati. Il 4-1 rifilato al Verona ha condannato i veneti in serie B e riportato la squadra di Rino Gattuso al sesto posto, davanti all'Atalanta. Ora l'...

Coppa Italia Milan - Biglia si allena ma resta in dubbio per la Juventus : MilanO - Lucas Biglia questa mattina ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo a Milanello, ma solo domani Gattuso deciderà se convocarlo per la finale di Coppa Italia, gara che si disputerà ...

MILANO - Lucas Biglia questa mattina ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo a Milanello ma solo domani Gattuso deciderà se convocarlo per la finale di Coppa Italia, gara che si disputerà ...

Coppa Italia - Milan : Suso recupera - Biglia ci prova : La partita che vale una stagione si avvicina: mercoledì il Milan di Gattuso contenderà alla Juve la Coppa Italia. E in palio, oltre al trofeo , il primo della nuova proprietà cinese, , c'è anche un ...

Milan - Biglia dopo l'infortunio : 'Provo a tornare in anticipo - punto a farcela in tre o quattro settimane' : Un'assenza che pesa nel centrocampo del Milan, quella di Lucas Biglia. Infortunatosi nella gara persa dai rossoneri di Gattuso a San Siro contro il Benevento, l'argentino ha riportato la frattura di ...

Milan - Biglia spinge per recuperare per la finale di Coppa Italia : La voglia di esserci, andando oltre anche quelli che sono i responsi medici. Ma Lucas Biglia non vuole lasciare la squadra, per questo finale di stagione che vede il suo Milan in piena lotta per ...

Milan - frattura a 2 vertebre lombari per Biglia : Dopo la sconfitta per 1-0 a San Siro contro il Benevento, una nuova brutta notizia si abbatte sul Milan: Lucas Biglia ha subito “la frattura dei processi trasversi delle prime due vertebre lombari” a seguito di uno scontro di gioco durante il match di ieri. E’ quanto sottolinea il bollettino medico sul giocatore argentino riportato sul sito del club. (AdnKronos) L'articolo Milan, frattura a 2 vertebre lombari per Biglia sembra ...

