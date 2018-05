Migranti | sbarchi ridotti ma serviranno anni per tornare alla normalità

Sbarchi - l'Olanda attacca l'Italia : "Registrate e tenetevi i Migranti" : L'attacco arriva dall'Olanda. E punta dritto a Roma. Il ministro dell'Immigrazione, Mark Harbers, ha scritto alla Commissione europea per denunciare il fatto che gran parte dei migranti che entrano nel suo paese non sono registrati al momento del loro arrivo nell'Unione Europea. "Finiamo col concedere protezione -si legge in una lettera rimasta top secret per due mesi - a un ampio numero di richiedenti asilo che hanno coscientemente rifiutato di ...

Migranti - calano gli sbarchi per il decimo mese consecutivo : Migranti, calano gli sbarchi per il decimo mese consecutivo Secondo i dati resi noti dal Viminale, nel mese di aprile i Migranti arrivati sulle nostre coste sarebbero stati 3171, il 75,50% in meno rispetto all'analogo mese del 2017 quando ne erano sbarcati 12943 Parole chiave: ...

Gli sbarchi diminuiscono ma aumenta la spesa per i Migranti : Cresce la spesa dell'Italia per affrontare l'emergenza migranti. Quest'anno il costo complessivo potrebbe arrivare a 5 miliardi di euro, con un aumento del 15,7% rispetto alle uscite del 2017. In particolare, secondo le...

Migranti - meno sbarchi ma più spesa : In particolare, secondo le simulazioni del Mef contenute nel documento di economia e finanza ed elaborate dall'Adnkronos, la quota destinata all'accoglienza potrebbe arrivare a 3,4 miliardi di euro, ...

Def - meno sbarchi ma spesa Migranti sale : 20.37 La spesa per i migranti si è attestata nel 2017 a 4,3 mld, e salirà nel 2018, ferma restando la capacità di frenare gli arrivi, tra i "4,6 e 5 miliardi". E'quanto si legge nella bozza del Def. "La diminuzione degli sbarchi -si sottolinea- non si riflette in una proporzionale riduzione della permanenza "dei migranti nei centri di accoglienza (circa 174 mila le presenze nelle strutture a inizio aprile), "anche per i limitati esiti dei ...

Migranti - gli sbarchi crollano ma nel Def aumentano i costi : I dati che arrivano dal Viminale sono positivi. Negli ultimi dieci mesi è di quasi 105mila persone il saldo negativo in termini di arrivi di immigrati. I dati che arrivano dal ministero dell'Economia, però, non sono altrettanto buoni. Il Documento di Economia e Finanza (Def) ha, infatti, certificato che, nonostante sia crollato il numero degli stranieri che sbarcano sulle nostre coste, continua ad aumentare la spesa per far fronte alle ...

Impennata di sbarchi e nuovi naufragi : 1400 i Migranti soccorsi in 48 ore : I numeri degli arrivi sono legati anche alla crisi libica. Undici i morti in un naufragio al largo di Sabratha. E oggi la Cassazione decide sulla Iuventa, fermata 9 mesi fa dalla procura di Trapani -

Migranti - un weekend di sbarchi record : 1.400 soccorsi in 48 ore : Un'impennata favorita dal meteo. Ma potrebbe essere anche effetto del clima turbolento in Libia legato al mistero sulla sorte di Haftar. Undici i morti in un...

Migranti - nuovi sbarchi nelle coste del Sulcis : arrivati 15 algerini - Sardiniapost.it : Proseguono gli sbarchi di algerini sulle coste del sud Sardegna dopo quelli registrati nei giorni scorsi con 22 persone . Tra sabato e domenica sono arrivati altri 15 Migranti dal Nord Africa. Un'...

Migranti - riprendono gli sbarchi : "Salvati in 500" : Sono quasi 500 i Migranti tratti in salvo oggi nel Mediterraneo Centrale, in 3 distinte operazioni di soccorso, coordinate dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera a Roma, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti...

I "viaggi disperati" dei Migranti : aumentano gli sbarchi in Spagna e Grecia - calano in Italia : Sono 6.295 i migranti arrivati in Italia nei primi tre mesi del 2018, un numero in costante diminuzione come sottolineato anche nell’ultimo report dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr)...

Viaggi di lusso organizzati per Migranti su gommoni veloci. Gli sbarchi "sicuri" dei sospetti terroristi : Organizzavano Viaggi di lusso di migranti tra la Tunisia e la Sicilia su gommoni velocissimi. A bordo passeggeri disposti a pagare caro un trasporto sicuro. Chi approdava riusciva a sfuggire ai ...

Migranti : sbarchi fantasma di presunti jihadisti - tredici fermi in Sicilia (3) : (AdnKronos) - Le indagini, pertanto, "hanno disvelato un vero e proprio sistema illecito “transnazionale”, stabilmente operante tra la Tunisia e l’Italia, in cui ogni membro dell’organizzazione rivestiva un ruolo ben preciso, occupandosi dell’adescamento dei Migranti, della raccolta e custodia delle