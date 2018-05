Migranti | 105 migranti bloccati a bordo di un veliero da 24 ore per sfuggire ai libici

fanpage

A bordo di #Astral aspettiamo da Roma o Londra l'autorizzazione al trasbordo dei 105 migranti salvati 24 ore fa, ne… - Bloccato in mare da 24 ore il veliero con i 105 migranti che nessuno vuole

(Di lunedì 7 maggio 2018) Dopo il recupero di 105effettuato dalAstral della ong Open Arms, i richiedenti asilo sonoda 24 ore in attesa di indicazioni. Nave Aquarius aspetta un’autorizzazione formale per prendere in carico i. Adi Astral anche il deputato Riccardo Magi.