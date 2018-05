Microsoft Store si aggiorna | ritorna il Fluent Design nel menu hamburger

“Il Microsoft Store? Onestamente è un disastro” parla uno sviluppatore : Windows 10 ha raggiunto i 700 milioni di dispositivi tra PC, console e visori di realtà virtuale con uno share in continua crescita ma, nonostante ciò, il suo store non è riuscito ad ottenere gli stessi risultati. Un po’ tutti speravamo che, con l’avvento delle Universal Windows App, il Microsoft Store si sarebbe quanto meno avvicinato ai suoi concorrenti soprattutto con le promesse che l’azienda inizialmente aveva fatto ...

Il Microsoft Store e le fake app - un problema da risolvere : I controlli che Microsoft effettua prima che un’app possa essere pubblicata sullo Store ufficiale sono davvero rigidi e numerosi richiedendo molta pazienza agli sviluppatori; ne abbiamo avuto prova anche con la nostra applicazione. Tuttavia, sebbene il meccanismo di verifica adottato dalla casa di Redmond sia indubbiamente più efficace rispetto alle controparti di Google e Apple ovvero Play Store e App Store con dei controlli umani e non ...

iTunes disponibile al download sul Microsoft Store : Dopo averlo preannunciato come rumor già qualche mese, quest’oggi vi diamo la notizia ufficiale: iTunes è ufficialmente disponibile sul Microsoft Store. Anche se l’applicazione non necessiterebbe di una minima descrizione, ecco ciò che troviamo sul Microsoft Store: iTunes è l’applicazione migliore per godersi musica, film, programmi TV preferiti e altro ancora sul PC. iTunes include anche Apple Music, dove puoi ascoltare ...

Sony Vegas Pro e Movie sbarcano sul Microsoft Store di Windows 10 : Grazie a Project Centennial, approdano quest’oggi sul Microsoft Store altri due software win32 famosissimi quanto molto costosi: Vegas Pro e Vegas Movie. Sono entrambi dei programmi dedicati esclusivamente all’editing video e, in questo settore, sono i più professionali garantendo una qualità degna di un progetto cinematografico con il supporto alla risoluzione 4K e a una moltitudine di effetti speciali. Se siete deboli di cuore, ...

Windows 10 : la modalità S potrà essere disabilitata tramite il Microsoft Store : Nei precedenti articoli vi avevamo informato dell’intenzione di Microsoft, confermata peraltro dal dirigente Joe Belfiore, relativa all’eliminazione di Windows 10 S in favore della cosiddetta S-MODE. A partire dal 2019, infatti, i rivenditori di PC e 2-in-1 cominceranno a commercializzare dispositivi con a bordo Windows 10 Home o Windows 10 Pro ma con la modalità S attiva per impostazioni predefinita. Inevitabilmente, saranno ...

Surface Pro 2017 in sconto sul Microsoft Store fino a 270 euro : Il Surface Pro 2017 è probabilmente il miglior 2-in-1 Windows 10 attualmente in circolazione grazie alla sua qualità costruttiva e alla sua magnifica penna da 4096 livelli di pressione. Il Microsoft Store online italiano ha avviato l’ennesima compagna di offerte e questa volta riguardano tutte il nuovo 2-in-1 targato Redmond. Le promozioni, valide dal 23 aprile al 6 maggio 2018, sono interessantissime poichè causano un ribassamento del ...

Microsoft Store : pubblicate 6 nuove Progressive Web App : Altre sei nuove PWA sono state appena pubblicate sul Microsoft Store di Windows 1o che si aggiungono alle altre già presenti da diverse settimane. HealthyWay It’s not just about having the perfect body, seeing a certain number on the scale, or changing yourself into something you’re not. At HealthyWay, our goal is to motivate, uplift, and enable you to improve your life and the world around you. HealthyWay is an open discussion about health, ...

Windows 10 Mobile : terminate anche le ultime scorte sul Microsoft Store USA : Il 24 febbraio di quest’anno Microsoft rese nuovamente disponibili sul proprio Store online localizzato in USA tutta la propria gamma Lumia lanciata nel 2015. anche se in quell’occasione non fu rilasciato un comunicato ufficiale, era abbastanza ovvio che si trattava soltanto delle ultime scorte e non di certo di un’eventuale “resurrezione” degli smartphone by Redmond soprattutto se si conta la disastrosa situazione ...

Viber abbandona il Microsoft Store - ennesima UWP che se ne va : Quella che Viber pubblicò sul Microsoft Store era una UWP davvero ben fatta che garantiva velocità e tantissime feature da scoprire, peccato però che resterà soltanto un ricordo. Da alcuni giorni, infatti, la Universal Windows App non è più disponibile al download per tutti i PC e tablet Windows 10, mentre per gli smartphone resta ancora installabile anche se potrebbe essere soltanto una situazione temporanea. A testimonianza del ritiro ...

Anche Instagram Rimosso Dal Microsoft Store Per Windows 10 Mobile : Instagram abbandona Windows 10 Mobile: rimossa l’app ufficiale dal Microsoft Store. Addio all’applicazione ufficiale di Instagram per Windows 10 Mobile Instagram Windows 10 Mobile non più disponibile Continua l’inarrestabile declino del sistema operativo Windows 10 Mobile. Nelle scorse ore Anche l’app ufficiale di Instagram è stata rimossa dal Microsoft Store. Sono mesi, anzi anni che sostengo che Windows 10 […]

Always-Connected PC : presto sarà possibile acquistare il piano dati dal Microsoft Store : Come parte dell’iniziativa Always-Connected PC di Windows 10, Microsoft permetterà presto di acquistare e attivare dei piani dati direttamente dal PC, e nello specifico dal Microsoft Store, senza rivolgersi a uno specifico provider. Il General Manager di Microsoft, Erin Chapple, ha confermato che la novità è prevista con l’aggiornamento Spring Creators Update (nome in codice Redstone 4) e verranno supportati i principali operatori ...

Arrivano sul Microsoft Store le prime PWA per Windows 10 e Windows 10 Mobile : IL 26 marzo Microsoft ha pubblicato le prime Progressive Web App sul proprio Store rendendole disponibili non solo per Windows 10 ma anche, molto stranamente, per il defunto Windows 10 Mobile. Attualmente sono state rilasciate poco più di 10 applicazioni e risultano essere già installabili e indicizzate dallo Store. Potrete infatti anche cercare il nome dalla barra di ricerca e vi apparirà la PWA desiderata proprio come una normalissima app ...

Microsoft Store : un nuovo bug affligge Windows 10 e Windows 10 Mobile : Brevissima flash news per informarvi che da ieri sera l’app di sistema del Microsoft Store presenta un nuovo bug su Windows 10, Windows 10 Mobile e Xbox One. Provando infatti a cercare un’app o un gioco tramite la barra di ricerca e cliccando sul tasto a forma di lente d’ingrandimento posto in alto, appare un messaggio di errore che ci invita a controllare l’ortografia di ciò che abbiamo scritto nonostante quest’ultimo sia corretto. Qui sotto ...

Surface Pro LTE disponibile all’acquisto sul Microsoft Store italiano : Dopo essere approdato sul Microsoft Store online statunitense lo scorso 28 dicembre, il Surface Pro LTE sbarca adesso anche in quello italiano. Dopo numerosi feddback, Microsoft, per la precisione Panos Panay, ha presentato diversi mesi fa il nuovo Surface Pro 2017 in versione LTE. Rispetto alla versione standard che tutti conosciamo WI-FI only, questa supporta la connettività LTE fino a 20 bande di frequenza grazie ad modem Qualcomm Cat 9 da ...