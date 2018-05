Michele Santoro si candida a membro del Consiglio d' amministrazione della Rai

huffingtonpost

: Dalle 12 la conferenza stampa di presentazione di #M di Michele #Santoro: da giovedì alle 21,05 su #Rai3 - Serv_Pubblico : Dalle 12 la conferenza stampa di presentazione di #M di Michele #Santoro: da giovedì alle 21,05 su #Rai3 - Raiofficialnews : '#M è frutto della passione di Michele Santoro per la sperimentazione, capace di unire giornalismo e regia dando vi… - Serv_Pubblico : La conferenza stampa di presentazione di #M di Michele #Santoro LIVE QUI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK >… -

(Di lunedì 7 maggio 2018)Sanremo sia componente del nuovo CdaRai e manderà il suo curriculum a Camera e Senato, a cui toccherà - come prevede la nuova legge - scegliere alcuni dei componenti dell'organismo di gestione del servizio pubblico. Lo ha annunciato nel corsoconferenza stampa nella sede Rai di viale Mazzini di una docufiction 'M' dedicata al caso Moro e che andrà in onda su Rai giovedì. "Non ho alcuna speranza...- ha detto- però li costringerò ad aprire un dibattito per scegliere una persona diversa da me e dalle mie idee". Due i punti chiave del suo programma: qualunque cosa produca il servizio pubblico, "si deve sapere quanto costa realmente"; il 40%produzione del servizio pubblico deve andare a produttori indipendenti, fuori da logiche che vedono i giovani "strozzati da questa rete di interessi che governa i ...