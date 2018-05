“Mi hanno urlato insulti in faccia e hanno cercato di molestarmi” : una prof racconta le sue esperienze di bullismo : “Mi hanno urlato insulti in faccia e hanno cercato di molestarmi”: una prof racconta le sue esperienze di bullismo Per due anni l’insegnante è stata presa di mira da due studenti che l’ hanno offesa, si sono presi gioco di lei, uno ha cercato persino di palpeggiarla Continua a leggere

Governo - Travaglio su nuove elezioni : “hanno vinto i distruttori. Di Maio il più scottato - Salvini ha ciurlato nel manico” : “Come al solito il prezzo più alto lo pagheranno gli italiani”. Commenta così la prospettiva di tornare alle urne il direttore del Fatto Marco Travaglio, dopo il suo intervento sul palco del concertone di Taranto “Uno Maggio Libero e Pensante”. “C’è chi in questi due mesi ha fatto di tutto per cercare di fare un Governo e chi per impedire di farlo. Come al solito hanno vinto i distruttori”, spiega. E ...