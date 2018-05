Messico | trovati nove cadaveri in un furgone abbandonato

Trovati in Messico 15 corpi crivellati : 19.40 I cadaveri di 15 uomini crivellati di proiettili sono stati ri Trovati su un furgone abbandonato lungo una strada dello Stato di Michoacan, nell'Ovest del Messico . Lo rende noto la procura. Gli inquirenti sospettano che una delle vittime faccia parte di una banda di trafficanti di droga e che si tratti di un regolamento di conti tra cartelli di narcotrafficanti che si contendono il controllo della produzione e dello spaccio di marijuana, ...

Messico - ritrovati i resti di 240 persone nei pressi di Tijuana - : I corpi delle vittime del Cartello di Sinaloa, il narcogruppo de "el Chapo" Guzmán, sono stati rivenuti in una località chiamata La Gallera. Secondo Fernando Ocegueda Flores, membro di un'associazione ...

