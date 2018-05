Menu vegano della settimana del 7 maggio

Blastingnews

(Di lunedì 7 maggio 2018) Unscelto con pochi ingredienti e molto facili da preparare, cosi da ottenere in poco tempo un pranzo o una cena con le portate importanti. Uno dei piatti suggeriti è un antipasto di rotoli di melanzane vegani, di seguito ecco come prepararli. Rotoli di melanzane 2 melanzane 100 g di semi di girasoli non salati e sgusciati 1 cucchiaio di lievito di birra 2 cucchiai di aceto balsamico 1 cucchiaio di purea di mandorle 1 cucchiaino di sale 1 rametto di prezzemolo 5 cucchiai di crema di soia 1 spicchio di aglio Preparare le melanzane tagliandole per l'estremità lunga e lavarle, cuocere in una pacon olio da entrambi i lati. A questo punto aggiungere tutti gli altri ingredienti insieme e creare una salsa molto cremosa che non deve essere liquida. Per finire ad ogni fetta di melanzana aggiungere il composto e arrotolare, servire freddo. Tofu saltato in paCome piatto ...