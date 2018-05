' Meglio il voto in autunno' | FI

Fi : valuteremo con alleati - ma Meglio voto in autunno : Roma, 7 mag. , askanews, Forza Italia 'coerentemente con il voto degli italiani valuterà con gli alleati la sua posizione, tenuto conto degli impegni presi tra i leader. Non ci spaventa il confronto ...

M5s : 'No ad un governo di tregua - Meglio il voto' : Roma, 4 mag. , askanews, I governi tecnici, di 'tregua', di transizione, del presidente 'sono fatti per tirare a campare e gli italiani non ce la fanno più, preferisco andare a votare'. Lo ha detto, ...

Voto a giugno - gelo dal Colle : Meglio un “governo di tregua” : Voto a giugno, gelo dal Colle: meglio un “governo di tregua” La priorità è la nuova Finanziaria. E magari apportare modifiche al Rosatellum. Continua a leggere

M5S : "Meglio voto che tirare a campare" : 11.29 "Un governo che tiri a campare non ci interessa,a quel punto meglio il voto". Così su Twitter il capogruppo del M5S al Senato, Toninelli. "Ce la stiamo mettendo tutta per dare agli italiani un governo che migliori la loro vita. Rimaniamo noi stessi: intransigenti e legati ai nostri principi, in primis la coerenza. Stateci vicini. Grazie", scrive Toninelli.

Salvini : "Non tiro a campare per un anno. Meglio il voto subito" : 'Certo che sono pronto ad accettare l'incarico, ma solo se sono consapevole che una maggioranza la posso trovare, non vado in Parlamento a fare il fenomeno. Non faccio salti nel buio'. Matteo Salvini ,...

Mattarella pensa al “governo a progetto” : un anno - Meglio ancora due - e poi il voto : Il piano di Mattarella è complicato: un governo “di scopo”, che faccia la nuova legge elettorale, vari la prossima legge di stabilità (disinnescando le clausole di salvaguardia) e consenta il ritorno alle urne. Qualcuno però dovrebbe convincere Salvini e Di Maio, un'impresa tutt'altro che semplice. Anche perché il leader del M5s ha un altro progetto...Continua a leggere

Voto - "Meglio Rizzo o CasaPound" Le pagelle del filosofo Fusaro "Silvio sta con l'Ue. Delusione Lega" : VIDEOINTERVISTA - "Appoggio incondizionatamente tutti i movimenti che nuociono di più ai vertici dell'aristocrazia finanziaria, quindi indistintamente dai comunisti di Marco Rizzo a CasaPound di Simone Di Stefano Segui su affaritaliani.it

Per Renzi è gara aperta - anche grazie alle dichiarazioni pro-Gentiloni : 'Meglio il voto utile oggi che i rimpianti domani' : Il segretario è convinto che il centrosinistra può giocarsela con la coalizione di centrodestra e il Pd non è poi così lontano dai Cinquestelle. Poi lancia l'allarme su quello che definisce 'il vento ...