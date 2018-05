MATTARELLA | SALVINI-DI MAIO | “NO A GOVERNO NEUTRALE” Due donne la carta a sorpresa del

MATTARELLA - Salvini-Di Maio : “No a Governo neutrale”/ Solo il PD d'accordo col Presidente : La mossa di Mattarella: "Governo neutrale fino a dicembre, poi Elezioni nel 2019". Sfida a Di Maio e Salvini: opzione del Colle "voto subito a luglio o in autunno, ma ci sono dei problemi.."(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 21:58:00 GMT)

Salvini impone il no del c.destra a MATTARELLA : voto in estate : Roma, 7 mag. , askanews, Il timore di Matteo Salvini era la 'tenuta' di Silvio Berlusconi. Ma dopo il no di Lega e Fratelli d'Italia all'appello di Mattarella, anche Forza Italia si appella al '...

MATTARELLA : 'Non c'è maggioranza politica - via a governo neutrale' - Salvini e Di Maio dicono no : voto subito : 7 mag 19:07 Mattarella: Partiti decidano, governo fino a dicembre o voto a luglio Un governo "di garanzia" e "neutrale", pronto a dimettersi nel caso in cui dovesse emergere una maggioranza politica, ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - asse contro il governo neutrale : no a Sergio MATTARELLA - 'voto subito' : Il 'governo neutrale' proposto da Sergio Mattarella ? Un immediato disastro: al vaffa del presidente, i partiti rispondono con un altro vaffa. In primis Giorgia Meloni , contraria ad 'esperimenti da ...

Salvini e M5s dicono 'no' al 'governo neutrale' proposto da MATTARELLA : Roma, 7 mag. , askanews, 'È fondamentale che il voto degli italiani sia rispettato. Quindi o un governo del centrodestra, oppure elezioni il prima possibile, per la prima volta in estate. Non c'è ...

Salvini-Di Maio chiedono elezioni l’8 luglio. Attesa per le parole di MATTARELLA : Terzo e ultimo giro di consultazioni al Colle: uno spazio di accordo non sembra possibile. M5s conferma l’indisponibilità a governare con Berlusconi ma la Lega non molla il Cavaliere. Salvini e Di Maio d’accordo sulla possibile data delle urne: senza Esecutivo politico al voto l'8 luglio. Il Quirinale potrebbe varare un governo neutro. Senza la fiducia in Parlamento, il Colle paventa elezioni estive...

Governo - Salvini : “Spero ci sia novità per dare vita all’incarico che ho chiesto a MATTARELLA. Sennò d’accordo col M5s : voto l’8 luglio” : “Fino all’ultimo proverò a far cadere i veti degli uni e degli altri. Se rimanessero la data più vicina per non perdere tempo e tornare al voto è l’8 luglio”, spiega Matteo Salvini ai cronisti che lo attendono fuori dagli uffici dei gruppi parlamentari. Ma aggiunge: “Io aspetto sempre che ci sia qualche novità per poter dare vita all’incarico che ho chiesto al Presidente Mattarella. Se Di Maio e Berlusconi ...

Ora Salvini e Di Maio vogliono le elezioni l'8 luglio. Cosa farà MATTARELLA : Articolo aggiornato alle ore 15,20 del 7 maggio 2018*. In una brusca accelerazione della crisi politica che dura da oltre due mesi, Lega e M5S hanno annunciato un accordo per andare ad elezioni anticipate l'8 luglio. Una mossa che pone i due partiti in aperto contrasto con la linea del Quirinale: anticipa di poche ore la decisione di Sergio Mattarella di nominare un suo governo da presentare alle Camere e tenta così ...

