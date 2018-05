M5s contro l'idea di Mattarella : "Non cambia nulla - voto a luglio" : Il Movimento 5 Stelle non cambia linea e non accoglie l'idea di un governo neutrale fino a dicembre. Secondo quanto si apprende, il Movimento 5 stelle non voterà la fiducia ad un governo di questo ...

Mattarella : non c'è maggioranza politica - o fiducia a governo neutrale fino a dicembre o voto in estate o autunno : Il Colle propone due alternative ai partiti: un esecutivo a tempo guidato da personalità neutrali (pronto a lasciare in caso di un accordo politico tra i partiti) o nuove elezioni già in estate (pur avvertendo dei pericoli che comporterebbe"

Mattarella chiude le consultazioni : «Non c'è maggioranza - auspico governo neutrale fino a dicembre» : «È doveroso dar vita a un nuovo governo. Non si può attendere». Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine del nuovo giro di...

Governo - Martina : “Pd pronto a tornare alle urne? Spero non prevalga irresponsabilità - siamo con Mattarella” : “Il Pd pronto se si torna subito alle urne? Spero non prevalga irresponsabilità, noi siamo con il capo dello Stato Sergio Mattarella“. Così ha tagliato corto il segretario reggente dem Maurizio Martina, rientrando nella sede del partito al Nazareno L'articolo Governo, Martina: “Pd pronto a tornare alle urne? Spero non prevalga irresponsabilità, siamo con Mattarella” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Salvini non raccoglie l'offerta di Di Maio e chiede l'incarico. Cosa farà Mattarella : Articolo aggiornato alle ore 14,20 del 7 maggio 2018*. Il terzo giro di consultazioni è andato male, malissimo. L’apertura del leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ad un governo con la Lega guidato da una personalità terza (né Di Maio, né Salvini) non è stata raccolta dal leader della Lega, che ha scelto di tenere unito il centrodestra e non dare al capo dello Stato la propria disponibilità ...

Sergio Mattarella pronto a un governo di tregua se non si sblocca la trattativa tra Salvini - Di Maio e Berlusconi : Ha aspettato due mesi Sergio Mattarella , ha concesso tempo e pazienza a Movimento 5 stelle e Lega prima a M5s e Pd poi. E l'ultima possibilità ai partiti l'ha data ieri quando sembrava che Luigi Di ...

Salvini non raccoglie l'offerta di Di Maio e chiede l'incarico a Mattarella. Il punto : Il terzo giro di consultazioni è andato male, malissimo. L’apertura del leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ad un governo con la Lega guidato da una personalità terza (né Di Maio, né Salvini) non è stata raccolta dal leader della Lega, che ha scelto di tenere unito il centrodestra e non dare al capo dello Stato la propria disponibilità ad un’alleanza di governo con i pentastellati. Ma ...

Gentiloni : 'Preferirei non continuare - ma dire no a Mattarella è dire no al Paese' : Il premier ha poi espresso perplessità sulla decisione di non dialogare con M5s: 'Andare al tavolo avrebbe messo a nudo le contraddizioni' dei Cinque stelle -

Mattarella non si arrende - avanti sul Governo «neutrale» con nomi popolari : Che il percorso fosse in salita Sergio Mattarella non aveva dubbi. Sin dalla scelta di accelerare sull’ultimo giro di consultazioni flash e poi prepararsi all’ultima carta, quella di...

Gentiloni : preferirei non proseguire ma se Mattarella lo chiede... : Più in generale, 'se il presidente fa una richiesta a una personalità o a una forza politica, non prenderla in considerazione è difficile'.

Gentiloni 'No a Mattarella è no all Italia. No a voto - ma preferirei non proseguire. Irrealistico un esecutivo Pd-M5s' : 'Non credo che gli elettori abbiano votato il Pd perché andasse all'opposizione, ma perché facesse politica'. Secondo De Benedetti 'il Pd ha quindi fatto male a non sedersi al tavolo con i 5 Stelle ...

Governo - Gentiloni : “Dire ‘Tocca a loro’ non è da Pd - si poteva discutere”. A Di Maio : “Il no a Mattarella è pericoloso” : “Non era realistico che il Pd appoggiasse un Governo guidato da Di Maio“, ma “il ‘tocca a loro‘” non va per “un partito come il Pd, che è per definizione un partito di sinistra di Governo e deve dare il suo contributo, non è che per definizione si colloca all’opposizione”. A dirlo, in un’intervista a Che tempo che fa, è il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che ammette che un patto di ...

Gentiloni : restare a Palazzo Chigi? Preferirei di no ma se lo chiede Mattarella difficile non pensarci : restare a Palazzo Chigi? 'Preferirei di no ma quello che decide il presidente della Repubblica mi troverà sempre pronto a rispondere. Lo considero un dovere. Se il presidente della Repubblica fa una ...

Le consultazioni di Fiorello... al cellulare. 'Mi ha chiamato Mattarella - non ne può più' : Magro, abbronzato, inarrestabile. Semplicemente Fiorello: 'Devo fare in fretta che ho le consultazioni' scherza sul palco del Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani 'da siciliano Mattarella ...