Mattarella ha deciso | governo di decantazione o elezioni a luglio

ilfattoquotidiano

: Il #Tg3 annuncia che è in corso “un incontro tra Di Maio e Salvini sulla data delle elezioni”. Poi quando hanno dec… - sebmessina1 : Il #Tg3 annuncia che è in corso “un incontro tra Di Maio e Salvini sulla data delle elezioni”. Poi quando hanno dec… - fanpage : +++ Mattarella ha deciso: “Governo neutrale e di garanzia fino a dicembre, poi il voto' +++ #consultazioni - alicerondonotti : RT @Salva84: Pur di non mollare la poltrona i partiti italiani hanno deciso di tornare alle urne fregandosene della manovra finanziaria e d… -

(Di lunedì 7 maggio 2018)hadi mettere i partiti vincitori del 4 marzo con le spalle al muro. Dopo la sua comunicazione delle 18:35 di oggi, riguardo all’impasse che si è creata nel nuovo Parlamento per l’incapacità politica dei leader delle forze politiche che hanno i gruppi parlamentari più folti (M5S e Centrodestra) di trovare un accordo per undi coalizione, ha spiegato che proporrà l’incarico a un“neutrale”, di, che dovrà portare – in linea teorica – il paese alleal massimo in dicembre 2018. Il motivo per cui non vuole chiedere all’attualeGentiloni di proseguire, è – secondo chi scrive – che il premier ha probabilmente espresso al presidente la sua intenzione di correre allecome candidato leader del Partito democratico. Un incarico che male si confarebbe a quello di ...