Mattarella | governo neutrale fino a dicembre per andare al voto o elezioni subito La

Mattarella chiude le consultazioni : «Non c'è maggioranza - auspico governo neutrale fino a dicembre» : «È doveroso dar vita a un nuovo governo. Non si può attendere». Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine del nuovo giro di...

"Governo neutrale fino a dicembre O voto a luglio oppure in autunno" Quirinale - Mattarella sferza i partiti : Segui su affaritaliani.it

Mattarella : "Nessuna possibilità di formare governo politico" : Mattarella: "governo di garanzia" Mattarella: "No a...

Mattarella : Governo beutrale fino a dicembre - poi nuove elezioni : Terzo e ultimo giro di consultazioni al Colle: uno spazio di accordo non sembra possibile. M5s conferma l’indisponibilità a governare con Berlusconi ma la Lega non molla il Cavaliere. Salvini e Di Maio d’accordo sulla possibile data delle urne: senza Esecutivo politico al voto l'8 luglio. Il Quirinale potrebbe varare un Governo neutro. Senza la fiducia in Parlamento, il Colle paventa elezioni estive...

Mattarella : «Governo neutrale fino a dicembre - no al voto in estate» : «È doveroso dar vita a un nuovo governo. Non si può attendere». Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine del nuovo giro di...

Mattarella affiderà l’incarico di Governo a un tecnico : Alle 18.35, al termine delle consultazioni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato agli italiani. Ecco il suo intervento.

Salvini-Di Maio chiedono elezioni l’8 luglio. Mattarella pronto a governo di tregua : Terzo e ultimo giro di consultazioni al Colle: uno spazio di accordo non sembra possibile. M5s conferma l’indisponibilità a governare con Berlusconi ma la Lega non molla il Cavaliere. Salvini e Di Maio d’accordo sulla possibile data delle urne: senza Esecutivo politico al voto l'8 luglio. Il Quirinale pronto a varare un governo neutro. Senza la fiducia in Parlamento, il Colle paventa elezioni estive...

Governo - Salvini : “Spero ci sia novità per dare vita all’incarico che ho chiesto a Mattarella. Sennò d’accordo col M5s : voto l’8 luglio” : “Fino all’ultimo proverò a far cadere i veti degli uni e degli altri. Se rimanessero la data più vicina per non perdere tempo e tornare al voto è l’8 luglio”, spiega Matteo Salvini ai cronisti che lo attendono fuori dagli uffici dei gruppi parlamentari. Ma aggiunge: “Io aspetto sempre che ci sia qualche novità per poter dare vita all’incarico che ho chiesto al Presidente Mattarella. Se Di Maio e Berlusconi ...

Salvini chiede a Mattarella l'incarico di governo - Di Maio : "Votiamo l'8 luglio" : La svolta è attesa tra domani e dopodomani, quando, salvo fatti nuovi che dovessero emergere dalle

Di Maio : "Centrodestra vuole Governo di traditori"/ Video Facebook : live - voto 8 luglio? "Deciderà Mattarella" : Consultazioni live da Mattarella: Governo di tregua o elezioni a luglio, le ultime notizie e gli scenari. Di Maio, Governo con Lega, no tecnici", il Centrodestra "mandato a noi"(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 15:20:00 GMT)

Marzio Breda : 'Sergio Mattarella farà il governo del presidente. Poi - voto balneare a luglio' : 'Sarà un voto balneare ', perché l''ipotesi di un ritorno alle urne a luglio è presa seriamente in considerazione' da Sergio Mattarella . Parola di Marzio Breda, esperto di Quirinale del Corriere ...

Governo - Martina : “Pd pronto a tornare alle urne? Spero non prevalga irresponsabilità - siamo con Mattarella” : “Il Pd pronto se si torna subito alle urne? Spero non prevalga irresponsabilità, noi siamo con il capo dello Stato Sergio Mattarella“. Così ha tagliato corto il segretario reggente dem Maurizio Martina, rientrando nella sede del partito al Nazareno L'articolo Governo, Martina: “Pd pronto a tornare alle urne? Spero non prevalga irresponsabilità, siamo con Mattarella” proviene da Il Fatto Quotidiano.

CONSULTAZIONI - INCONTRO SALVINI-DI MAIO/ Live - voto 8 luglio? Mattarella verso Governo elettorale - ok Lega-M5s : CONSULTAZIONI Live da Mattarella: Governo di tregua o elezioni a luglio, le ultime notizie e gli scenari. Di MAIO, Governo con Lega, no tecnici", il Centrodestra "mandato a noi"(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 14:50:00 GMT)

Governo - tutti i nomi del presidente : tra le ipotesi di Mattarella economisti - giuristi e scienziati. E un Gentiloni bis : Se i partiti non ce la faranno, alla fine deciderà Mattarella. E dopo tre giri di consultazioni e due mandati esplorativi, l’ipotesi di un Governo scelto dal presidente diventa sempre più probabile. Un Governo ci vuole, che sia anche solo per traghettare il paese e accompagnarlo a nuove elezioni. Un esecutivo, in quel caso, impegnato soprattutto a mettere mano a una nuova legge elettorale, per cui un giurista sarebbe gradito. Con ...