Mattarella : non c'è maggioranza politica - o fiducia a governo neutrale fino a dicembre o voto in estate o autunno : Il Colle propone due alternative ai partiti: un esecutivo a tempo guidato da personalità neutrali (pronto a lasciare in caso di un accordo politico tra i partiti) o nuove elezioni già in estate (pur avvertendo dei pericoli che comporterebbe"

Mattarella : «Governo neutrale fino a dicembre oppure voto in estate o autunno - decidano i partiti». No di M5S e Lega : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si appella alla responsabilità dei partiti per dar vita a un governo neutrale che lavori fino al 31 dicembre, anche per varare la legge di...

Mattarella “Governo neutrale - poi Elezioni”/ Scenario "No" per Di Maio e Salvini - ma maggioranza politica.. : La mossa di Mattarella: "Governo neutrale fino a dicembre, poi Elezioni nel 2019". Sfida a Di Maio e Salvini: opzione del Colle "voto subito a luglio o in autunno, ma ci sono dei problemi.."(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:24:00 GMT)

Mattarella : "Governo neutrale fino a dicembre o voto" : ... il Parlamento, tra queste soluzioni alternative: dare pienezza di funzioni a un governo che sia in carica finché tra di loro non si raggiunga un'intesa per una maggioranza politica e comunque non ...

L'ultimatum di Mattarella ai partiti : "Doveroso dar vita a un nuovo governo" : Niente voto prima dell'estate. Almeno per ora. Al termine dell'ennesima consultazione, che si conclude con l'ennesimo nulla di fatto, Sergio Mattarella dà una strigliata alle forze politiche intimando ...

Mattarella : governo neutrale fino a dicembre - poi elezioni : Roma, 7 mag. , askanews, Un governo 'neutrale' e 'di servizio' per approvare la Finanziaria e andare alle urne a dicembre. E' la proposta del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai partiti ...

Mattarella sferza i partiti : "Governo neutrale fino a dicembre o al voto in estate-autunno" : "I partiti si prendano altro tempo, ma intanto consentano la nascita di un esecutivo neutrale" dice il capo dello Stato, "serve responsabilità"

La scelta di Mattarella : "Governo di garanzia o voto in estate (con tutti i rischi economici)" : Nessuna intesa tra le principali forze politiche - M5s, coalizione di centrodestra e Pd - il capo dello stato Sergio Mattarella propone un governo di garanzia che porti l'Italia verso nuove elezioni....

Mattarella : governo neutrale di servizio fino a dicembre o voto a luglio o in autunno : Lo scenario del Capo dello Stato: impossibile un governo politico, impossibile che Gentiloni prosegua il suo lavoro. Possibile invece un voto in autunno ma con gravi rischi per il Paese

Governo : Martina - Pd pronto a sostenere iniziativa Mattarella : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – “Condividiamo il richiamo alla responsabilità del presidente Mattarella e ci auguriamo che venga ascoltato da tutte le forze politiche in queste ore. Il Pd non farà mancare il suo sostegno all’iniziava preannunciata ora dal presidente”. Lo dichiara il segretario reggente Pd, Maurizio Martina. L'articolo Governo: Martina, Pd pronto a sostenere iniziativa Mattarella sembra essere il primo su ...

Mattarella sfida i partiti : 'Governo neutrale fino a fine 2018 - poi elezioni' : Questo potrebbe 'esporre la nostra economia a manovre offensive sui mercati finanziari'. SENZA NUOVA LEGGE ELETTORALE SI RISCHIA STESSA SITUAZIONE 'Vi è il timore che a legge elettorale invariata si ...

Mattarella : non c'è maggioranza politica - o fiducia a governo neutrale fino a dicembre o voto in estate o autunno : Il Colle propone due alternative ai partiti: un esecutivo a tempo guidato da personalità neutrali (pronto a lasciare in caso di un accordo politico tra i partiti) o nuove elezioni già in estate (pur avvertendo dei pericoli che comporterebbe"

Mattarella : «Governo neutrale fino a dicembre oppure voto in estate o autunno - decidano i partiti» : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si appella alla responsabilità dei partiti per dar vita a un governo neutrale che lavori fino al 31 dicembre, anche per varare la legge di...

Mattarella : governo neutrale fino a dicembre. Altrimenti - voto subito : «Scelgano i partiti. Diano l’appoggio a un governo neutrale perché disbrighi gli affari correnti fino alla fine dell’anno. Oppure nuove elezioni subito, a luglio oppure in autunno». Di fronte allo stallo che dura da ormai 70 giorni, Sergio Mattarella traccia una linea e pone due opzioni alla politica itailana. Il Presidente della Repubblica ha l’intenzione di dare vita a un governo di garanzia scelto da lui, formato da persone ...