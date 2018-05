Bernini : rispetto per Mattarella ma serve governo centrodestra : Roma, 7 mag. , askanews, 'Abbiamo il massimo rispetto per il Presidente della Repubblica, per la pazienza e la capacità di ascolto con cui ha gestito questa complessa vicenda politica e istituzionale. Ma noi riteniamo che la proposta formulata oggi dalla coalizione di centro destra di un esecutivo rispettoso degli esiti elettorali in grado di …

Consultazioni - Toninelli (M5s) frena Mattarella : “Governo di garanzia? Assolutamente no” : “Non ci sarà nessun esercizio provvisorio e nessun aumento dell’Iva”. Così Danilo Toninelli commenta le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ‘archivia’ l’ipotesi di voto anticipato come ipotizzato da Di Maio e Salvini per l’otto luglio. Per il Capogruppo del M5S al Senato, la proposta del Colle di un ‘governo neutrale’ in carica fino a dicembre: “Il governo ...

Mattarella : «Governo neutrale fino a dicembre oppure voto in estate-autunno. Partiti responsabili». No di M5S e Lega : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si appella alla responsabilità dei Partiti per dar vita a un governo neutrale che lavori fino al 31 dicembre, anche per varare la legge di...

Mattarella dopo le consultazioni : "Governo di servizio o si torna subito al voto" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo una lunga giornata di consultazioni, ha preso la parola al termine dell'incontro con la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, riepilogando quanto accaduto oggi e manifestando l'intenzione di formare un governo di servizio, neutrale, che possa guidare il Paese fino alla fine dell'anno o fino a quando le tre principali forze politiche non raggiungeranno un accordoQueste ...

Mattarella : 'Governo neutrale fino a dicembre oppure voto' - : Il capo dello Stato al termine delle consultazioni : serve subito governo. Le opzioni: o un esecutivo neutrale che resti in carica fino alla fine del 2018, oppure un ritorno alle urne in estate o ...

Chi sceglierà Mattarella per guidare il governo di tregua? : O un governo di tregua fino a dicembre che si occupi delle scadenze più urgenti, scongiurando l'aumento dell'Iva e stendendo la prossima finanziaria, o elezioni subito, con tutti i rischi che ciò può ...

Mattarella lancia il governo di servizio. Lega e M5S vogliono le elezioni : Lega e grillini vogliono le elezioni subito, e fissano da soli anche la data: l’8 luglio. Sergio Mattarella risponde: sarebbe un errore sia a luglio che in autunno, perché l’Italia finirebbe vittima degli attacchi speculativi internazionali, non potrebbe farsi valere nei consessi dell’Unione Europea e del G7, non potrebbe fare la finanziaria e porterebbe ad un aumento dell’Iva. Il capo dello Stato parla per soli ...

Nel Pd scatta il panico del voto a luglio : "Sì al governo di Mattarella". L'idea di Gentiloni frontman della prossima campagna : Doccia gelata. Lo stato maggiore del Pd non se l'aspettava questa accelerazione sul voto anticipato già a luglio. Sotto shock: dal Nazareno, dove Maurizio Martina fa il punto con gli altri dirigenti dopo l'ultimo giro di consultazioni con Sergio Mattarella al Quirinale, fino a Firenze, dove Matteo Renzi trascorre la giornata. L'unica debole speranza per evitare le urne in estate la dà il presidente della Repubblica con la sua mossa ...

**Governo : Renzi - apprezzamento per scelta Mattarella** : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – “apprezzamento” per la scelta del presidente Sergio Mattarella. Questo il commento di Matteo Renzi, a quanto si apprende, dopo l’intervento del capo dello Stato al termine delle consultazioni. L’ex-segretario Pd, si fa sapere, ha commentato “molto positivamente il discorso” del presidente della Repubblica. L'articolo **Governo: Renzi, apprezzamento per scelta Mattarella** ...

Mattarella : 'Non c'è maggioranza politica - via a governo neutrale' - Salvini e Di Maio dicono no : voto subito : 7 mag 19:07 Mattarella: Partiti decidano, governo fino a dicembre o voto a luglio Un governo "di garanzia" e "neutrale", pronto a dimettersi nel caso in cui dovesse emergere una maggioranza politica, ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - asse contro il governo neutrale : no a Sergio Mattarella - 'voto subito' : Il 'governo neutrale' proposto da Sergio Mattarella ? Un immediato disastro: al vaffa del presidente, i partiti rispondono con un altro vaffa. In primis Giorgia Meloni , contraria ad 'esperimenti da ...

Governo neutrale : primi 'no' a Mattarella da Lega - FdI e M5s : "E' fondamentale che il voto degli italiani sia rispettato. Quindi o ci sarà un Governo di centrodestra oppure si tornerà al voto il prima possibile, per la prima volta in estate". Lo ha detto il ...