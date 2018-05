Mattarella ai partiti | Governo neutrale fino a dicembre o voto a luglio o

Mattarella : 'Partiti siano responsabili Governo neutrale o voto in estate o autunno' No di 5 stelle e Lega : Può essere utile che si prendano ancora tempo per far maturare una maggioranza politica per una maggioranza di Governo. Ma nel frattempo consentano che nasca con la fiducia un Governo neutrale, di ...

Mattarella : Governo neutrale fino a dicembre o voto a breve. Decidano i partiti : Tra i rischi del voto in autunno indicati dal presidente il poco tempo per approvare la legge di bilancio entro fine l’anno con l'aumento dell'Iva «e con gli effetti recessivi che questa tassa comporterebbe e il rischio di esporre la situazione finanziaria». Escuso dal Colle «sin dall'inizio delle consultazioni» l’ipotesi di un Governo politico di minoranza...

Mattarella : governo neutrale fino a dicembre per andare al voto o elezioni subito. La scelta ai partiti : Un governo di servizio neutrale appoggiato da tutti fino a dicembre per poi tornare al voto oppure il voto subito: sono le due opzioni che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affida ai partiti. È la doppia soluzione indicata dal Capo dello Stato dopo che le consultazioni con i partiti non hanno dato vita ad alcuna maggioranza parlame...

