Matilda De Angelis “Ho sconfitto l' anoressia | ma non se ne esce mai del tutto”

«Il nudo? Non mi spaventa» Matilda De Angelis racconta Youtopia - Best Movie : Poi è vero, siamo cresciuti in un mondo che ci ha insegnato che non ci siamo davvero realizzati se ci realizziamo professionalmente, mentre io credo fermamente nel ribaltamento di questa scala di ...

Youtopia - Matilda De Angelis : "Le cam girl? Alcune lo fanno per scelta - altre vivono in situazioni disagiate" : " Stavo lavorando allo storyboard di un altro film, e ho vissuto questa esperienza intensa in un mondo virtuale, in cui lavoravo con degli attori/avatar dentro a un videogioco " ci ha raccontato. " ...

Matilda De Angelis e la scelta inaccettabile di Youtopia : il trailer : A due anni dal successo di Veloce come il vento, che le è valso un Nastro d’argento come migliore rivelazione del 2016, Matilda De Angelis torna a una prova da protagonista molto intensa con Youtopia di Berardo Carboni, un dramma di cui si discuterà forse molto nelle prossime settimane per l’argomento da cui si sviluppa: la messa all’asta della verginità da parte di una giovane donna nel tentativo di far uscire la propria ...

