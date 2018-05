Marquez continua a pungere Valentino Rossi | tensione sempre più alta

calcioweb.eu

: #Marquez continua a pungere #ValentinoRossi: tensione sempre più alta - CalcioWeb : #Marquez continua a pungere #ValentinoRossi: tensione sempre più alta - Nico_996R : Patatrac Ducati,male !!! ahimè... Nn è colpa di nessuno ma in 3 hanno preso 0 punti e Marquez continua a vincere... - AscioneMauri : lorenzo continua a fare il guarda spalle di marquez.. -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Grandi emozioni nell’ultimo appuntamento con il campionato di MotoGp, a Jerez successo da parte dicon incidente tra Lorenzo, Dovizioso e Pedrosa conche ai microfoni di Cadena Ser ha paragonato l’episodio con quanto successo a Rio Hondo con il Dottore.: “da parte mia, l’argomentoè chiuso. Ho già detto tutto quello che dovevo dire in Argentina, è stato un mio errore, ho chiesto scusa e basta. Quello che è successo ieri a Jerez è successo in Argentina, la differenza è che adesso sono stati gentiluomini”, è la frase del catalano a ‘El Larguero’. “La questione deve rimanere in pista e basta. Ci sono piloti che tentano di usare la loro forza mediatica e a volte questo non è una cosa buona per il motociclismo”. L'articolo: ...