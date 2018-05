Marotta | ' Allegri? Il rapporto sarà ancora pieno di soddisfazioni'

Juventus - Marotta : 'Allegri? Ancora con noi - il rapporto funziona' : ROMA - ' Con Allegri abbiamo un rapporto che ha funzionato e funziona, e a bocce ferme, dopo la conquista dello scudetto parleremo del futuro, che sono sicuro sarà pieno di soddisfazioni insieme '. ...

Calciomercato Juventus - Marotta allo scoperto sul futuro di Dybala - Buffon e Allegri : Calciomercato Juventus – Juventus e Napoli sono in campo per il posticipo della 34^ giornata del campionato di Serie A, prima del match ecco le parole di Marotta a Premium Sport: “Non so chi senta la pressione… forse l’arbitro. Al di là delle dichiarazioni retoriche è importante per entrambe. Mancano ancora tanti punti, anche se oggi c’è la differenza in classifica per noi serve un’ottima prestazione e quindi ...

Marotta : “Il ciclo continua. Allegri? Il rapporto con lui è molto forte” : Marotta: “Il ciclo continua. Allegri? Il rapporto con lui è molto forte” Beppe Marotta, pochi minuti prima di Benevento-Juventus, ha parlato del futuro bianconero. “L’anno prossimo sarà rivoluzione? La Juve deve vincere, questo è l’importante – ha detto l’ad juventino -. La sconfitta con il Real non ha aperto uno scenario inedito. La società è […]

Marotta : "Allegri resta. Evoluzione non rivoluzione. E su Buffon e Emre Can..." : Cerchiamo la permanenza nelle prime otto d'Europa, in Champions conta il sorteggio e avendo trovato la squadra più forte del mondo abbiamo sofferto". Buffon e futuro - Futuro, programmazione e Buffon.

Juventus - Marotta parla del futuro di Allegri - Emre Can e Buffon : La Juventus in campo nella gara di campionato contro il Benevento, ecco le parole di Marotta ai microfoni di Premium Sport: “Allegri ha un contratto, ha un rapporto forte con noi, un rapporto quotidiano. Resta qui. Il futuro di Emre Can? Lo chiedo anche io a me stesso. Entro una decina di giorni noi vogliamo chiudere la telenovela. Ha ragione il giocatore a valutare le opportunità, aspettiamo e vediamo la sua volontà. I programmi prevedono ...

Marotta : 'Allegri resta al 100%. Emre Can? Telenovela chiusa entro 10 giorni' : L'ad della Juventus , Giuseppe Marotta , ha parlato a Premium Sport prima della sfida con il Benevento: 'Al di là dei numerosi punti di differenza tra noi e loro, il destino della partita dipende da noi, con tutto il rispetto per il Benevento. La Juve deve ...

Calciomercato Juventus - contatto Allegri-PSG : Marotta ha scelto l'erede Video : Dalla Francia arrivano importanti indiscrezioni di mercato sulla Juventus [Video]. Stando a quanto riportato dai media transalpini, infatti, Massimiliano Allegri sarebbe in pole-position per sostituire Unai Emery sulla panchina del Paris Saint-Germain. Come scrive anche La Gazzetta dello Sport, il tecnico bianconero è un vero e proprio pallino del presidente del PSG, il ricchissimo sceicco Al-Khelaifi, il quale vorrebbe finalmente alzare al ...

Juve : Marotta - Allegri resta con noi : ANSA , ROMA , 17 MAR 'Allegri ha un contratto con noi permolti anni. Il rapporto con lui è ottimo, noi siamo uno dei clubpiù importanti al mondo, da parte sua non ci sono indicazioniquindi per noi il problema non sussiste'. Giuseppe Marottaribadisce che Allegri resterà sulla panchina della Juve: l'adbianconero sul mercato dice 'è la fase ...

