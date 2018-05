Marisa Berenson | icona degli anni ’70 | tra cosmetica e meditazione

vanityfair

(Di lunedì 7 maggio 2018) Questo articolo è tratto dal supplemento Beauty di Vanity Fair n. 18 in edicola da giovedì 3 maggio Mentre parlava di quand’era ragazza, dell’India e dell’ashram di Maharishi Mahesh Yogi insieme ai Beatles, di Kubrik, Guadagnino, Visconti e Andy Warhol, mi teneva la mano. Nonostante le paillettes, gli anelli con cristalli d’ametista e i bracciali tintinnanti, erano i suoi grandi occhi a catturare l’attenzione:, 71, continua ad avere un magnetismo speciale. È un’’70, top model, attrice e da 10, a grande richiesta di amiche e di tutto il jet set che frequenta, anche creatrice di cosmetici naturali, nati con la consulenza di un guru naturopata francese, Christian Duraffourd, mancato da poco: «Una sera, a Parigi, stavo male. L’ho chiamato, è venuto nella notte. Sapeva tutto, era geniale, mi ha curato corpo, spirito e pelle. Faceva per me “ricette” ...