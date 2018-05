Marco Ferri | arriva il confronto con Aida Nizar al GF 15

Isola dei Famosi - tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte c'è Marco Ferri? : La storia tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte non ha mai convinto molti fan, e adesso sembra proprio giunta al capolinea. Ieri pomeriggio, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha confermato che i due si sarebbero lasciati, anche se non c'è alcuna ufficialità. Paola, dal suo canto, qualche giorno fa aveva condiviso una diretta Instagram in cui aveva rivelato che non c'è una crisi fra i due, ma che semplicemente non amano ...

Grande Fratello : non solo Ken. Marco Ferri va a far visita ad Aida! : Barbara D'urso - GF15 Si apre la Porta Rossa per il “Ken umano” Rodrigo Alves. Ma non è l’unica novità della quarta puntata di Grande Fratello, in onda domani martedì 8 maggio, in prima serata su Canale 5. Il reality condotto da Barbara D’urso vedrà al centro della scena un duplice confronto: come annunciato dalla conduttrice nel corso della sua Domenica Live, Patrizia, dopo essere stata eliminata la scorsa settimana, potrebbe ...

Paola Di Benedetto e Francesco Monte - aria di crisi : l'ex tronista geloso dell'amicizia con Marco Ferri : Dopo pochissimi mesi di fidanzamento tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte sembra già essere arrivata la crisi. A confermarlo è stata la stessa ex madre natura che ha spiegato ai...

AIDA NIZAR - SI RITIRA DAL GRANDE FRATELLO 2018?/ Baye aspetta l'errore - Marco Ferri : "Cacciata da un aereo!" : AIDA NIZAR pronta a lasciare il GRANDE FRATELLO 2018? "Se continua così vado via" ha ammesso a Lucia Bramieri. Intanto è crisi con Alberto Mezzetti(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 13:32:00 GMT)

Marco FERRI/ Confronto con Aida Nizar? La verità sulle presunte avance rifiutate (Grande Fratello 2018) : MARCO FERRI entra nella Casa del Grande Fratello per incontrare Aida Nizar: sarà scontro con lei o la difenderà dalle pesanti accuse dei suoi coinquilini?(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:43:00 GMT)

Grande Fratello - Barbara D'Urso : nella casa entra il naufrago dell'Isola Marco Ferri : nella casa del Grande Fratello , a sorpresa, Barbara D'Urso fa entrare il naufrago dell'ultima edizione dell' Isola dei Famosi Marco Ferri . Come riporta trashitaliano.it molto probabilmente Ferri si ...

Marco Ferri al Grande Fratello : confronto in diretta con Aida Nizar? : Grande Fratello 15: Marco Ferri si confronta domani con Aida Nizar? Il vip che domani entrerà nella Casa del Grande Fratello sarà Marco Ferri, che molto probabilmente si confronterà con la sua nemica Aida Nizar. I due hanno infatti molte questioni in sospeso nate dalla loro ultima esperienza televisiva in comune: il Grande Fratello Vip spagnolo. In quell’occasione, stando a quanto detto da Aida a Domenica Live, il figlio dell’ex ...

Marco Ferri gay? Jonathan parla del loro legame all’Isola dei Famosi : Jonathan parla del suo rapporto con Marco Ferri: le parole dell’ex naufrago a Domenica Live Del rapporto instauratosi tra Marco Ferri e Jonathan all’Isola dei Famosi molto si è parlato nelle scorse settimane. Alcuni, inoltre, avevano anche insinuato che tra i due, in realtà, ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Marco Ferri […] L'articolo Marco Ferri gay? Jonathan parla del loro legame all’Isola dei Famosi ...

Marco Ferri - dopo l’Isola un programma tutto suo in TV : lo scoop : Isola dei Famosi, Marco Ferri ritorna in TV con un programma tutto suo: il nuovo progetto con Nino Formicola Marco Ferri potrebbe ritornare presto in TV dopo la sua esperienza come naufrago all’Isola dei Famosi. A dare questa notizia oggi è stato proprio Nino Formicola, il vincitore del reality a cui Marco ha partecipato. Chiamato […] L'articolo Marco Ferri, dopo l’Isola un programma tutto suo in TV: lo scoop proviene da Gossip ...

Rosa Perrotta non vuole sposare Pietro? Parla Marco Ferri a Mattino 5 : Marco Ferri difende l’amore tra Rosa Perrotta e Pietro a Mattino Cinque La proposta di matrimonio di Pietro Tartaglione alla sua Rosa Perrotta avvenuta ieri in diretta all’Isola dei Famosi è stata molto criticata dagli opinionisti di Mattino 5. Marco Ferri, che ha vissuto la sua Isola insieme a Rosa, ha capito invece l’animo dell’ex tronista di Uomini e Donne e ha difeso a spada tratta l’amore dei due ragazzi. Ciò ...

Francesco Nozzolino ci prova con Marco Ferri : 'è il mio uomo ideale' : Domenica Live, Elena Morali e il confronto con Cecilia Capriotti sul suo rapporto con Marco Ferri all'Isola dei famosi Elena Morali risponde all'insinuazione su un suo presunto interesse verso Marco Ferri all'Isola dei Famosi 2018. Intervistato dal magazine Spy, Francesco Nozzolino, volto di Avanti un altro nonché prezzemolino nelle trasmissioni di Barbara D'Urso, ha lanciato l'amo ...

LORY DEL SANTO/ Il gossip su Marco Cucolo e il rapporto con Marco Ferri (S’è fatta notte) : LORY Del SANTO sa di certo come sconvolgere con i suoi racconti inediti e spesso piccanti. Oggi sarà ospite della puntata di S'è fatta notte in onda su Rai 1(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 10:29:00 GMT)

Elena Morali - il fidanzato e Marco Ferri a Domenica Live : «Ecco la verità sulle presunte avances» : Elena Morali, tornata dall' Isola dei Famosi, viene chiamata a rispondere sulle presunte avances che avrebbe fatto a Marco Ferri. La showgirl di Colorado è in studio con il fidanzato Scintilla e si ...

