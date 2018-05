Manchester United | come sarà la maglia 2018-2019 | rosso con strisce nere

Cresce l'ansia per Ferguson. Il Manchester United ringrazia per i messaggi : ... "Il Manchester United vuole dire grazie agli amici dell'intero mondo del calcio per gli innumerevoli messaggi di solidarietà e supporto". Gli auguri di pronta guarigione sono arrivati da rivali come ...

Alex Ferguson - ex allenatore del Manchester United - è stato operato d’urgenza per una emorragia cerebrale : La squadra di calcio del Manchester United ha comunicato che Alex Ferguson, suo ex allenatore, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Salford Royal di Manchester in seguito a una emorragia cerebrale. Secondo il Times, Ferguson sarebbe stato trasportato in ospedale venerdì sera The post Alex Ferguson, ex allenatore del Manchester United, è stato operato d’urgenza per una emorragia cerebrale appeared first on Il Post.