Mamma porta figlia al concerto di Sfera | poi denuncia | ' Alcol e canne ovunque'

“Grazie - Mamma”. Tutti conoscono (e adorano) Vanessa Incontrada - pochi sua madre. L’avete mai vista? Spagnola doc - si chiama Alicia ed è una delle donne più importanti della sua vita. Non a caso ha scelto proprio lei per superare quel momento così difficile… : Se c’è un personaggio del mondo dello spettacolo che mette d’accordo uomini e donne, allora quello è Vanessa Incontrada. Si fa presto a capirne il perché: è bella ma genuina, simpatica da morire senza mai sembrare forzata, autentica ma mai sopra le righe. E poi si piace così come è, anche se gli anni passano, le gambe e i glutei diventano meno tonici e si prende qualche chiletto in più, soprattutto dopo la gravidanza. ...

“Mamma mi fa tanto male la gola”. Poi la tragedia. Da un po’ ha la gola arrossata - così i genitori lo portano dal medico : “È una banale tonsillite”. Dopo soli due giorni il piccolo muore : “Se solo avessero capito”. La disperazione di una famiglia : Un mal di gola persistente e fastidioso non lo lasciava in pace, così i genitori di Callum Cartlidge, un bambino di 8 anni di Redditch nel Worcestershire (Gran Bretagna), hanno deciso di portarlo dal medico. Dalla visita non è emerso nulla di più di una semplice tonsillite e così il dottore ha deciso di rimandare a casa il piccolo con una cura a base di penicillina. Ma purtroppo la situazione era molto più grave e il piccolo è morto a ...

“Vi presento Ginevra!”. Laura Freddi Mamma a 45 anni. Per la prima volta l’ex di “Non è la Rai” ha portato sua figlia in tv per mostrarla a tutti. Come ha reagito la piccola : È diventata mamma a 45 anni, e già questo ha fatto molto discutere. Ma lei lo desiderava tanto e per fortuna è andato tutto benissimo. Per la prima volta a “Domenica Live”, Laura Freddi ha portato sua figlia Ginevra, nata all’inizio del 2018 dalla storia d’amore con il suo compagno, il fisioterapista Leonardo D’Amico. Nell’intervista che le ha dedicato Barbarella, c’è anche spazio per la madre di ...

I bimbi portati via dal padre da Bolzano sono in Tunisia. La Mamma : “Stanno bene e giocano” : sono in Tunisia i due bimbi spariti da Bolzano domenica scorsa con il loro padre, Jamel Methenni. L’uomo ha chiamato sua moglie Rosa Mezzina e ha concesso ai figli di 4 e 2 anni di parlare con lei. L’avvocato: “Appello al papà per poter risolvere la cosa in modo pacifico”.Continua a leggere

Bullismo in classe - la Mamma del 17enne a Porta a Porta "L'aggressore di mio figlio non ha chiesto scusa" - : A scuola andava ogni giorno il 17enne finito nel mirino dei bulli , forse controvoglia , ma la "parte" più difficile e drammatica probabilmente l'ha recitata a casa, quando ha nascosto i lividi delle ...

“Non può essere”. Ecografia horror. La neoMamma è tutta eccitata di vedere il feto che porta in grembo ma - al controllo della sedicesima settimana - il suo bimbo le appare “così”. È ancora sconvolta : Jade Heapes ha 28 anni e, alla sedicesima settimana di gravidanza, è andata dal ginecologo per fare un’Ecografia di controllo. Jade ha già un figlio e quindi la seconda gravidanza, per lei, è una “passeggiata”. Almeno fino a quella famosa Ecografia che le stravolge tutto. Quando si sdraia sul lettino e il ginecologo le passa l’ecografo sul pancione, Jade freme: non vede l’ora di vedere il figlio. Quando, però, si volta per guardare lo schermo, ...

Bolzano - papà scappa di casa con i figli : ha portato via borse e vestiti. La Mamma denuncia : Ha preso i figli mentre la moglie era al lavoro ed è fuggito. Sono in corso ricerche in tutta Italia di un padre, che ieri si è allontanato con i due figli di 4 e 2 anni...

Bari - gita fuori porta a Parco dei Principi : niente cibo per Mamma cinghiale e i suoi cuccioli : Con l'avanzare della bella stagione e le temperature sempre più alte, si fanno sempre più frequenti le gite fuori porta dei cinghiali con tanto di famiglia al seguito. Per esempio nella zona di Parco ...

A 2 anni le spuntano i peli pubici : Mamma sotto choc. Quando la donna si accorge che la sua bimba mostra sul suo corpo i segni dello sviluppo - la porta subito in ospedale per capire cosa c’è che non va. La verità è sconvolgente (e fa venire i brividi) : Quando è nata, l’11 ottobre 2013, la piccola Brynnleigh Shepherd era sanissima. Una bella bambina in carne e in perfetta forma. Ma nel giro di qualche mese la sua vita è inesorabilmente cambiata. All’inizio del 2016 la madre della bimba ha iniziato a notare strani cambiamenti sul corpo della figlia: il suo seno stava crescendo e le erano spuntati i peli pubici. La donna era assolutamente sconvolta. La madre, Breeanna Shepherd, 23 anni, l’ha ...

La Pasqua amara di una Mamma - rubati gli ovetti portati sulla tomba della figlia : Una toccante storia di Pasqua ha per protagoniste una mamma e una figlia che non c'è più. In queste ore l'amarezza e l'indignazione per un duplice furto su una tomba hanno accentuato le sofferenze di una famiglia, anche se la piccola comunità in cui vive ha risposto subito con sincero affetto e tanta solidarietà. Come si sa, l'uovo è simbolo per eccellenza della festività Pasquale, segno della resurrezione di Cristo dal sepolcro, emblema di ...

Porta le uova di Pasqua sulla tomba della figlia morta : rubate. La Mamma : "E' una vergogna" : «Ho Portato le uova di Pasqua sulla tomba di mia figlia per tre giorni e le hanno sempre rubate. E' una vergogna». E' la denuncia della mamma di Maria Dorotea di Sia, una ragazza...