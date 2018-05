Maltempo Pistoia | allagamenti nella zona ovest della città

Maltempo - frana a Pistoia : 6 famiglie evacuate : I vigili del fuoco di Pescia (Pistoia) sono intervenuti in una strada della zona collinare compresa tra le frazioni di Pietrabuona e Medicina (la cosiddetta ‘Svizzera Pesciatina’) per una frana causata dalle forti piogge di questi giorni. La frana risulta essere ancora in movimento e per questo motivo sono state fatte evacuare, in via precauzionale, sei famiglie. Sul posto sono presenti anche i carabinieri, la polizia municipale, ...

Maltempo Pistoia : frana nel Pesciatino - evacuate 6 famiglie : Intervento dei vigili del fuoco di Pescia (Pistoia) in una strada della zona collinare tra le frazioni di Pietrabuona e Medicina per una frana causata dalle forti piogge degli ultimi giorni. Lo smottamento risulta essere ancora in movimento e per tale motivo sono state evacuate 6 famiglie in via precauzionale. Sul posto anche i carabinieri, la polizia municipale, l’ufficio tecnico del Comune e l’impresa a cui è demandata la messa in ...