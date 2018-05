Maltempo | mezza carrozza esce da binari

Maltempo - paura in Sardegna : mezza carrozza esce dai binari con 80 persone a bordo - linea sospesa : Grande paura in Sardegna dove a causa del Maltempo, i detriti trasportati dalle abbondanti piogge di questi ultimi giorni hanno bloccato la corsa del treno regionale sul tratto tra Bonorva e Torralba, nel Sassarese, facendo uscire dai binari due carrelli di una carrozza nella parte anteriore del convoglio. A bordo ci sono un’ottantina di passeggeri. Trenitalia assicura che non ci sono feriti tra i viaggiatori ne’ danni al mezzo. Sul ...

Maltempo - allagamenti ed esondazioni in Sardegna : allerta “rossa” fino a mezzanotte : E’ in vigore fino alla mezzanotte di oggi l’allerta meteo “rossa” diffusa ieri dalla Protezione civile della Regione Sardegna sulle aree di Montevecchio-Pischilappiu (Oristano-Medio Campidano), Tirso (Or) e Gallura (Olbia). Scuole chiuse ad Oristano, Uras, Terralba e San Nicolò Arcidano (Or) e Guspini (Su). scuole, uffici comunali, mercatini rionali e parchi chiusi anche ad Olbia. Le zone maggiormente colpite dal Maltempo ...

Maltempo Liguria : dalla Regione 80.000 euro pe la frana a Mezzanego : Uno stanziamento straordinario di 80.000 euro per la messa in sicurezza del versante sovrastante la strada provinciale 42 di Romaggi al chilometro 20+300, in Val Cichero, franato la scorsa settimana per le abbondanti piogge e che ha comportato la temporanea interruzione al traffico. È quanto assicurato dall’assessore alla Difesa del suolo della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone, questa mattina durante il sopralluogo effettuato assieme ...

Bergamo - la festa di Mezza Quaresima annullata per il Maltempo di domenica si svolgerà giovedì sera : Si terra’ giovedi’ sera, alle 20.30, la festa di Mezza Quaresima organizzata a Bergamo dal Ducato di Piazza Pontida e slittata domenica scorsa per il maltempo. In piazza Matteotti e’ stato programmato il ‘Rasgame’nt de la e’gia’, ovvero il ‘Rogo della vecchia’. Il via libera e’ stato concesso oggi direttamente dal sindaco Giorgio Gori. Simbolicamente il Ducato quest’anno ...

Maltempo Ravenna : allerta idrologica fino alla mezzanotte di domani : Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 12 marzo, alla mezzanotte di domani, martedì 13 marzo, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 42, per criticità idraulica e criticità idrogeologica, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta è gialla. L’allerta completa si può consultare sul portale allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/ ) e ...

Allerta Meteo Campania : Maltempo in arrivo - criticità “gialla” per rischio idrogeologico dalla mezzanotte : Allerta Meteo criticità “gialla” in Campania per rischio idrogeologico: lo rende noto la protezione civile regionale spiegando che la perturbazione che sta interessando la regione porterà piogge più consistenti e possibili temporali, che potranno determinare l’insorgenza su tutto il territorio regionale di criticità idrogeologiche, con manifestazioni al suolo, nelle aree interessate dalle piogge, di possibili fenomeni di ...

Maltempo - Roma e mezza Italia sotto la neve - Foto : Buran , il vento gelido dalla Siberia, come previsto ha portato con sé neve in gran parte d'Italia. Forti nevicate nella notte hanno colpito molti centri del Lazio, Umbria e Marche , dove nelle zone ...