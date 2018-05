Maltempo Lazio | caduta rami e allagamenti | interventi dei Vigili | riaperta la stazione di

Maltempo : Sul Lazio codice giallo di criticità : Roma – “Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica. Tale bollettino riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di allerta del Lazio. Dal mattino di domani, martedi’ 8 maggio e perle successive 12-18 ore, su Bacini Costieri Nord, ...

Allerta meteo Lazio : Maltempo e temporali da domani per 18 ore : “Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: dal mattino di domani, martedì 8 maggio e per le successive 12-18 ore su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di ...

Maltempo - allerta su Lazio e Sardegna/ Previsioni meteo : temporali e forti venti - su Roma possibili grandinate : Maltempo, allerta su Lazio e Sardegna: tornano i temporali accompagnati da forti venti e possibili grandinate nella Capitale. Previsioni meteo per le prossime ore.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 20:04:00 GMT)

Maltempo - temporali su Lazio e Sardegna : Peggioramento previsto nelle prossime ore nelle regioni centro-settentrionali. Venti forti e mareggiate sul Lazio

Maltempo Lazio : traffico ferroviario sospeso per 30 giorni tra Arpino e Arce : Rimarrà sospesa per circa trenta giorni la circoLazione ferroviaria fra Arpino e Arce, sulla tratta Roccasecca-Avezzano, interrotta ieri mattina alle 7.30 in via precauzionale, per una frana, in prossimità di Fontana Liri, provocata dal Maltempo che ha interessato il Lazio negli ultimi giorni. L’analisi dei tecnici di Rfi ha evidenziato che gli interventi per la messa in sicurezza e il ripristino della sede ferroviaria sono particolarmente ...

Allerta Meteo Lazio - forte Maltempo in arrivo : abbondanti nevicate oltre i 400-600 metri : Allarme neve nel Lazio orientale sopra i 400 metri per le prossime 24-30 ore. Come comunica in una nota la Regione, il Centro funzionale regionale rende noto che il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dal tardo pomeriggio di oggi, martedi’ 20 marzo e per le successive 24-30 ore si prevedono sul Lazio ‘sulle zone orientali, nevicate al di sopra dei 400-600 ...

Allerta Maltempo : +25% di segnalazioni sull’app Waze a Roma e +15% a Milano durante le nevicate delle scorse settimane : L’ultima perturbazione, che ha colpito alcune città italiane alla fine del mese di febbraio, ha portato grandi disagi alla viabilità in alcuni casi così ingenti da imporre la chiusura di alcune delle maggiori arterie stradali. Il maltempo si è esteso anche al mese di marzo e la community di Waze, soprattutto su Roma, si è attivata per segnalare i danni provocati dalle abbondanti piogge. Secondo i dati forniti da Waze, durante le nevicate di ...

Maltempo Lazio - Coldiretti : danni record per l’olivicoltura : “Dopo una verifica approfondita – spiega in una nota Coldiretti Lazio – sono emersi in tutta la loro gravità i danni provocati dalla neve e dal gelo siberiano del 27 e 28 febbraio scorsi. Tra i settori più colpiti, nel Lazio, c’è quello olivicolo che conta circa 68mila aziende, per una produzione che è la quinta in Italia in termini quantitativi. Tante le criticità segnalate in tutta la regione, dalla Tuscia alla zona di ...

Maltempo : ancora rallentata la circolazione dei treni Chiusi-Firenze : circolazione ferroviaria ancora rallentata lungo la linea regionale Firenze-Arezzo-Chiusi dopo i danni alla massicciata provocati dalle forti piogge all’Indicatore. Lo rende noto Fs spiegando ci sono previsti almeno altri tre giorni di lavoro per il consolidamento della massicciata. I ritardi per i treni in viaggio sono tra i 10 e i 20 minuti, altri convogli sono stati sostituiti con autobus tra Ponticino e Arezzo. Circa 60 tecnici di Rfi ...

Maltempo Campania : regolare la circolazione dei treni nel nodo di Napoli : Ripresa alle 12.20 la regolare circolazione dei treni sulle linee del nodo ferroviario di Napoli, nell’area casertana. Lo rende noto Rfi. La tromba d’aria che ieri sera ha investito la zona ha causato gravi danni all’infrastruttura, in particolare tra Gricignano e Caserta, dove si e’ verificata, tra l’altro, la caduta della linea aerea di alimentazione elettrica. Le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana sono ...

Maltempo : circolazione rallentata sulla linea ferroviaria Chiusi-Firenze : A causa del Maltempo, in Toscana dalle ore 04:30 la circolazione ferroviaria sulla linea convenzionale Chiusi–Firenze è rallentata tra Ponticino e Arezzo. I treni in viaggio registrano ritardi fino a 20 minuti. Sul posto i tecnici di Rete ferroviaria Italiana. L'articolo Maltempo: circolazione rallentata sulla linea ferroviaria Chiusi-Firenze sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Lazio - peggioramento in arrivo : erosione della costa - preoccupazione per i Balneari di Fregene : preoccupazione per i gestori degli stabilimenti Balneari di Fregene, che da mesi assistono al fenomeno di erosione della spiaggia. Dopo i danni dei giorni scorsi, nelle ultime ore il mare ha eroso sabbia e scavato sotto le fondamenta delle strutture. Inoltre nelle prossime ore è atteso un nuovo peggioramento meteo, cosa che potrebbe aggravare ulteriormente la situazione. A difesa della costa, i Balneari attendono da tempo l’avvio dei ...

Maltempo : nuovo stop alla circolazione dei treni su tratto della linea Porrettana : Nuovamente sospesa domenica e lunedì la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Porretta Terme e Riola, sulla linea Bologna-Porretta, la “Porrettana“: lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana che ha adottato il provvedimento in via precauzionale a seguito di un incontro con i tecnici della Protezione Civile e in considerazione dell’allerta arancione emessa dalla Protezione civile regionale con previsione di precipitazioni ...

Maltempo - Coldiretti Lazio : “Lettera ai Comuni per una rapida verifica dei danni” : “Coldiretti ha inviato una lettera ai sindaci dei 378 Comuni del Lazio, a firma del presidente David Granieri, per sollecitare una rapida verifica dei danni e l’avvio dell’iter procedurale in seguito all’ondata di gelo siberiano che, la scorsa settimana, ha colpito tutta l’Italia. Nel Lazio, secondo le stime effettuate, il settore agricolo ha riportato danni per oltre 20 milioni di euro, con criticità destinate a ...