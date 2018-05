Maltempo | a Varese e Como distrutti fieno | frutta | fiori e ortaggi FOTO

Maltempo Varese : abitazione di Germignaga invasa da 70 cm di grandine : In provincia di Varese, un’abitazione di Germignaga è stata invasa da diversi metri cubi di grandine: lo rendono noto i Vigili del fuoco di Varese secondo i quali i chicchi hanno sfondato l’ingresso della villetta di via Clara Zetkin, invadendo le stanze. Si è registrato un accumulo di circa 70cm che ha ricoperto gli arredi. La famiglia residente è riuscita a mettersi in salvo e a trovare riparo da vicini. In riferimento alla ...