Madre e figlia morte in un incendio a Palermo | 9 anni al piromane

Schianto in moto contro il guard rail - muore una ragazza. La Madre : "Maledette buche di Roma - hanno ucciso mia figlia" : "Maledette buche, hanno ucciso mia figlia". Così scrive su Facebook la madre di Elena Aubry, la ragazza di 26 anni morta dopo aver perso il controllo della sua moto su via Ostiense a Roma, all'altezza ...

Terracina : padre - Madre e figlia morti in mare/ Ultime notizie : nessuna denuncia di scomparsa : Terracina, due cadaveri in mare: donna e bambina abbracciate, sono vittime di un naufragio? Il ritrovamento è avvenuto questa mattina nel Lazio da parte della Guardia di Finanza(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 22:24:00 GMT)

Madre e figlia piccola trovate morte in mare a Terracina. Indagini in corso : Sono di una donna e di una bambina piccola, di circa un anno, i due corpi affiorati dal mare questa mattina a Terracina. Secondo quando riferito dalla Guardia Costiera i cadaveri si trovavano vicini, come stretti in un abbraccio, e la donna aveva un giubbotto di salvataggio. Entrambe sono di carnagione mulatta, presumibilmente straniere, forse di origine sudamericana. I corpi sono stai messi a disposizione dell'autorità giudiziaria per ...

Hunziker : «Aurora è brava - ci scommetete?» il nuovo game show tra Madre e figlia : 'I figli d'arte? É un cliché quello che li vuole geneticamente meno dotati dei genitori. In Italia si fa fatica ad accettare i figli d'arte, quando invece li si dovrebbe giudicare per ciò che fanno'. ...

Chiuse la figlia appena nata nel freezer : Madre accusata di omicidio colposo : La donna, della provincia di Ferrara, partorì nel bagno della sua casa. La figlia morì subito dopo e lei decise di "seppellirla" nel freezer.Continua a leggere

Lidia Macchi - il coraggio della Madre : «Mia figlia è sempre con me - ci ha aiutato a trovare la verità» : ... le enormi pressioni da Varese a Roma su magistrati e consulenti, i messaggi spesso anonimi ma eloquenti inviati a chi ha scritto liberamente di Lidia Macchi, di Stefano Binda e soprattutto del mondo,...

«Bobby Solo - ecco perché non parla con nostra figlia». Lo sfogo della Madre di Veronica Satti : «Veronica è stata una figlia voluta. La storia è durata circa cinque/sei anni, poi sono andata via, avevo ventiquattro anni, avevo bisogno di crescere. E a dirla tutta, è stato più Bobby Solo a volere Veronica, io ero molto giovane».Mimma Foti, ex compagna di Bobby Solo e madre di Veronica, racconta a Domenica Live il distacco tra Bobby Solo e la figlia, ora nella casa del Grande Fratello. A tredici anni, stando ai racconti fatti da ...

“Mia figlia è morta in culla”. La scoperta choc. Il grido disperato di una Madre dopo la tragica scomparsa della bimba - 18 mesi - lasciata a dormire. Le sue parole che spaventano milioni di famiglie : Un allarme del quale gli esperti avevano parlato a più riprese, consigliando sempre ai genitori la massima attenzione quando lasciano i figli neonati nella culla in compagnia dei giochi con i quali sono soliti farli divertire. E che ora è stato rilanciato dopo la tragedia assurda che ha colpito una famiglia scozzese, costretta a fare i conti con la morte improvvisa di una bambina di soli 18 mesi, trovata senza vita dalla madre. A ...