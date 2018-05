Made in Italy come ' quinto elemento' A Parma la 19esima edizione di Cibus

Coldiretti : falso Made in Italy 100 mld : Il valore complessivo del falso prodotto italiano nel mondo ammonta a 100mld: sono risultati falsi 2 prodotti su 3. Tra i prodotti più taroccati,il salame Italia, la mozzarella "Casa Italia", l' ...

Coldiretti : falso Made in Italy 100 mld : 21.18 Coldiretti: falso made in Italy 100mld E' aumentato del 70% in 10 anni il falso made in Italy del settore agroalimentare.Lo rileva lo studio Coldiretti presentato all'inaugurazione di Cibus di Parma, con la prima grande esposizione sul made in Italy rubato. Il valore complessivo del falso prodotto italiano nel mondo ammonta a 100mld: sono risultati falsi 2 prodotti su 3. Tra i prodotti più taroccati,il salame Italia, la mozzarella ...

Cibus - allarme Coldiretti : falso Made in Italy - giro da 100 miliardi nel mondo : I prodotti alimentari italiani sono i più noti e apprezzati al mondo, per questo sono anche i più imitati. L'allarme Coldiretti oggi all'inaugurazione della fiera internazionale del cibo che si svolge ...

Made in Italy - Coldiretti : “Con l’etichetta di origine l’Italia leader nell’Ue” : l’Italia si pone all’avanguardia in Europa nelle politiche per la trasparenza dell’jnformazione ai consumatori, con l’etichetta di origine Made in Italy su ¾ della spesa per impedire di spacciare prodotti stranieri come nazionali. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel commentare il decreto firmato dal Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, in qualità di Ministro delle Politiche agricole, alimentari e ...

Videogiochi Made in Italy : Digital Bros Game Academy presenta Svilupparty Beta 2018 : La nuova edizione di Svilupparty si terrà a Bologna dal 18 al 20 maggio, e la due giorni di manifestazione sarà preceduta quest'anno da Svilupparty Beta 2018, una giornata interamente dedicata a incontri e conferenze con ospiti internazionali del panorama videoludico.Svilupparty Beta 2018 avrà come sponsor la Digital Bros Game Academy, l'accademia per diventare sviluppatori di Videogiochi del Gruppo Digital Bros, attiva nella formazione di ...

Quali sono le prospettive per i prodotti Made in Italy sul mercato cinese : Non solo i grandi marchi della moda: destinati al successo in Cina sono i produttori di articoli tecnici sportivi, le aziende cosmetiche, le fabbriche di integratori e tutte le imprese del settore 'baby'. Lo assicura il managing director di Alibaba? per il Sud Europa, Rodrigo Cipriani Foresio, secondo cui il made in Italy ha molte opportunità da sfruttare. Alibaba - spiega a margine dell'Assemblea nazionale di ...

Coldiretti : "Falso Made in Italy sale a 100 mld - +70% in 10 anni" : sale ad oltre 100 miliardi il valore del falso made in Italy agroalimentare nel mondo con un aumento record del 70% nel corso dell'ultimo decennio , per effetto della pirateria internazionale che ...

Sergio Mattarella - la carta segreta : il premier? Un big del Made in Italy : Ore convulse, quelle che precedono le ultime consultazioni di Sergio Mattarella . Luigi Di Maio pronto a rinunciare alla premiership, ma in un governo senza Silvio Berlusconi . Forza Italia insorge ma ...

La carta coperta di Mattarella : un big del «Made in Italy» : Un capitano d'industria, un rappresentate del made in Italy, un personaggio «neutrale» ma che «capisca di economia», ecco la pista che si sta battendo per trovare un premier che metta in salvo la ...

“Il Made in Italy rubato” per la prima volta al cibus : Nell’anno nazionale del cibo italiano per la prima volta arriva al cibus di Parma la piu’ grande esposizione sul “Made in Italy rubato”, con le ultime scandalose novità scovate nei diversi continenti che saranno smascherate nel cuore della food valley italiana, dai formaggi ai salumi, dalla pasta alle conserve, dall’olio al vino. L’iniziativa è di “FILIERA ITALIA” a partire dalle ore 9,30 di lunedi ...

“Il Made in Italy rubato” per la prima volta al Cibus : Per la prima volta arriva al Cibus di Parma la piu’ grande esposizione sul “Made in Italy rubato”, con le ultime scandalose novità scovate nei diversi continenti che saranno smascherate nel cuore della food valley italiana, dai formaggi ai salumi, dalla pasta alle conserve, dall’olio al vino. L’iniziativa è di “FILIERA ITALIA” a partire dalle ore 9,30 di lunedi 7 maggio 2018 nello stand situato ...

Skyrider 2.0 : i sedili aerei verticali Made in Italy [GALLERY] : 1/6 ...

COLDIRETTI * DAZI : INCERTEZZA PER 40.5 MILIARDI DI EURO PER L'EXPORT DEL 'Made IN ITALY' IN USA - : 'Il risultato sarebbe una guerra commerciale dagli scenari inediti e preoccupanti che rischia di determinare un pericoloso effetto valanga sull'economia e sulle relazioni tra Paesi alleati" ha ...

Coldiretti - dazi : incertezza per 40.5 miliardi di Made in Italy in USA : La proroga di solo un mese dell’esenzione dai dazi sull’alluminio genera incertezza anche per le esportazioni Made in Italy che in Usa hanno raggiunto nel 2017 il record storico grazie ad un aumento del 9,8% rispetto all’anno precedente. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti dopo la proroga di 30 giorni per l’entrata in vigore dei nuovi dazi annunciata dal presidente degli Usa Donald Trump. Una misura che – sottolinea la Coldiretti ...