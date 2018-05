M5s | no al governo e voto a luglio? Occhio | quanti voti in più può prendere Luigi Di Maio

Il "governo di Mattarella" non ha i numeri : M5s e Lega portano l'Italia alle elezioni : Il governo 'neutrale' proposto dal presidente Sergio Mattarella non sembra avere una maggioranza: il Partito democratico è l'unico ad aver esplicitato il sostegno al governo di garanzia. No da tutto il...

Governo : M5s-Lega-Fdi dicono no a Mattarella - ‘neutrale’? Meglio voto a luglio (3) : (AdnKronos) – Gli unici a sostenere l’iniziativa del presidente Mattarella sono i dem che, l’escalation verso il voto ha lasciato spiazzati e preoccupati. Dice Maurizio Martina: “Condividiamo il richiamo alla responsabilità del presidente Mattarella e ci auguriamo che venga ascoltato da tutte le forze politiche in queste ore. Il Pd non farà mancare il suo sostegno all’iniziava preannunciata ora dal ...

Governo : M5s-Lega-Fdi dicono no a Mattarella - ‘neutrale’? Meglio voto a luglio : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – Le risposte sono arrivate a stretto giro e, numeri alla mano, il Governo ‘neutrale’ proposto dal presidente Sergio Mattarella non sembra avere una maggioranza. Hanno già specificato che non voteranno la fiducia M5S, Lega e Fratelli D’Italia. Fi valuta. Unici, ad aver esplicitato il sostegno, sono i dem. Il primo no è arrivato da Luigi Di Maio: “Nessuna fiducia a un Governo ...

MATTARELLA - SALVINI-DI MAIO : "NO A GOVERNO NEUTRALE"/ Lega-M5s "voto subito a luglio" : FI - "meglio in autunno" : La mossa di MATTARELLA: "GOVERNO neutrale fino a dicembre, poi Elezioni nel 2019". Sfida a Di MAIO e Salvini: opzione del Colle "voto subito a luglio o in autunno, ma ci sono dei problemi.."

Mattarella : «Governo neutrale fino a dicembre oppure voto in estate-autunno. Partiti responsabili». No di M5s e Lega : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si appella alla responsabilità dei Partiti per dar vita a un governo neutrale che lavori fino al 31 dicembre, anche per varare la legge di...

Mattarella lancia il governo di servizio. Lega e M5s vogliono le elezioni : Lega e grillini vogliono le elezioni subito, e fissano da soli anche la data: l’8 luglio. Sergio Mattarella risponde: sarebbe un errore sia a luglio che in autunno, perché l’Italia finirebbe vittima degli attacchi speculativi internazionali, non potrebbe farsi valere nei consessi dell’Unione Europea e del G7, non potrebbe fare la finanziaria e porterebbe ad un aumento dell’Iva. Il capo dello Stato parla per soli ...

Governo neutrale : primi 'no' a Mattarella da Lega - FdI e M5s : "E' fondamentale che il voto degli italiani sia rispettato. Quindi o ci sarà un Governo di centrodestra oppure si tornerà al voto il prima possibile, per la prima volta in estate". Lo ha detto il ...

Toninelli - M5s - : no a governo neutrale - al voto l'8 luglio : Roma, 7 mag. , askanews, 'Capiamo il tentativo del presidente Mattarella ma siamo obbligati a ricordare che sono sessanta giorni che vogliamo dare al Paese un governo politico rispettoso del voto ...