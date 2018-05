M5s contro l' idea di Mattarella | Non cambia nulla | voto a luglio

Governo - Giorgetti : 'Di Maio non conta un c...? Battuta smentita dall'incontro Lega-M5s' : 'Di Maio non conta più un c...', così il capogruppo alla Camera della Lega Giancarlo Giorgetti aveva risposto al capo politico M5S che aveva...

Salvini e Di Maio : Elezioni l’otto luglio. La nota del Quirinale : «Mai chiesto incontro tra Lega e M5s» : |Nuovo “giro” di incontri con Mattarella. : Il responsabile del Movimento 5 Stelle«Il leader della Lega ha scelto ancora una volta Berlusconi». Martina, segretario “reggente” del Pd: «Irrispettosi»|

Giorgetti - incontro M5s?Chiesto da Colle : ANSA, - ROMA, 7 MAG - "Ci siamo visti con Di Maio, abbiamo avviato un confronto, come ci ha chiesto il Quirinale". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, presidente gruppo Lega alla Camera, conversando con ...

CONSULTAZIONI - INCONTRO SALVINI-DI MAIO/ Live - voto 8 luglio? Mattarella verso Governo elettorale - ok Lega-M5s : CONSULTAZIONI Live da Mattarella: Governo di tregua o elezioni a luglio, le ultime notizie e gli scenari. Di MAIO, Governo con Lega, no tecnici", il Centrodestra "mandato a noi"(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 14:50:00 GMT)

Governo - Di Maio apre a Salvini : la Lega “apprezza”/ Gelmini contro M5s : “Vuole dividere il centrodestra” : M5S, Di Maio tende la mano alla Lega: “Governo? Sacrifico la premiership in favore di Salvini, ma ad una condizione”. Importanti dichiarazioni da parte del leader pentastellato(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 19:06:00 GMT)

I dubbi di Mattarella su M5s Luigi contro il governissimo : "Inadeguatezza". È la parola chiave per capire il buco nell'acqua finora rimediato da Di Maio al Quirinale. Tra il prescelto del M5s e Palazzo Chigi, obiettivo ambito con tutte le forze, c'è di mezzo un ostacolo ingombrante: la freddezza del capo dello Stato, i dubbi di Mattarella su Di Maio, sul ruolo di Casaleggio, e in generale sul Movimento Cinque Stelle. È un cruccio che Di Maio ha confessato ai suoi consiglieri più fidati: "C'è una strana ...

Renzi contro il M5s : "Non hanno i numeri e sbroccano" : Matteo Renzi è tornato sulla cresta dell’onda e ha tutte le intenzioni di restarvi. Dopo l’intervista rilasciata a Fabio Fazio con la quale ha sostanzialmente rimesso in riga i dissidenti del PD, l’ex premier sembra essere uscito rafforzato dalla direzione di ieri. Non è un caso, infatti, che abbia deciso di replicare ad ogni uscita proveniente dal Movimento 5 Stelle: con un post su Facebook, l’ex segretario dem non le manda a dire a Luigi Di ...

Renzi contro M5s "referendum Euro? Sbroccano"/ Ma Beppe Grillo e Di Maio puntano a nuove elezioni : Matteo Renzi si schiera contro il Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo e Luigi Di Maio sembrano però puntare a vincere le elezioni tornando presto al voto(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 11:59:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Leg-M5s - scontro su Governo a tempo (5 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. Gentiloni: "Ridurre e controllare flusso dei migranti". Stasera Juventus in campo contro il Bologna (5 maggio 2018)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 04:55:00 GMT)

Pd - Veltroni contro la linea Renzi : “Un errore l’Aventino. Bisognava proporre Cantone per governare con M5s e Leu” : Raffaele Cantone come presidente del Consiglio ed Emma Bonino alla presidenza del Senato. Il dopo 4 marzo, Walter Veltroni lo avrebbe affrontato così, rilanciando con “qualcosa di innovativo”. Il fondatore del Pd ha spiegato a Otto e mezzo quali avrebbero dovuto essere, a suo avviso, le mosse del partito dopo la batosta nelle urne. Punto numero uno: “Avrei candidato a presidente del Senato Emma Bonino, che il M5S aveva ...

Bergamo : Violi (M5s) contro bullismo più aiuti a bullismo e famiglie : Milano, 4 mag. (AdnKronos) - “Il bullismo va contrastato con ogni mezzo, quello che è successo in provincia di Bergamo è gravissimo e va condannato e contrastato con ogni mezzo. Le Istituzioni, anche quando mettono in campo buoni progetti per combattere il fenomeno, non investono risorse sufficienti

Forza Italia contro M5s : “Italia sequestrata da Di Maio - sono egoisti e irresponsabili” : Le capigruppo di Forza Italia alla Camera e al Senato, Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini, attaccano il M5s e la proposta di Luigi Di Maio di tornare al voto il 24 giugno: "L'Italia è sequestrata da Di Maio che pensa solo alle sua ambizioni personali. La loro proposta è egoista, irresponsabile e quindi irricevibile".Continua a leggere

Dario Franceschini durissimo contro Matteo Renzi : 'Esulta per la chiusura al M5s? Superficiale e sbagliato' : Rissa continua nel Pd. Prima, l'Esultanza di Matteo Renzi : 'Sono orgoglioso di aver impedito l'accordo con il M5s', ha affermato nel giorno successivo alla direzione del partito che ha sancito la sua ...