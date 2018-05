M di Michele Santoro torna su Rai3 | conferenza stampa

blogo

: Dalle 12 la conferenza stampa di presentazione di #M di Michele #Santoro: da giovedì alle 21,05 su #Rai3 - Serv_Pubblico : Dalle 12 la conferenza stampa di presentazione di #M di Michele #Santoro: da giovedì alle 21,05 su #Rai3 - Serv_Pubblico : La conferenza stampa di presentazione di #M di Michele #Santoro LIVE QUI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK >… - apeluso76 : RT @Raiofficialnews: '#M è frutto della passione di Michele Santoro per la sperimentazione, capace di unire giornalismo e regia dando vita… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) live_placement Sta per iniziare a Roma ladi presentazione di M, il programma programma di e conchein onda sugiovedì 10 maggio alle ore 21.05. TvBlog seguirà l'incontro in liveblogging. Previsti gli interventi die del direttore di rete Stefano Coletta. Alla regia Alessandro Renna.I 4 nuovi appuntamenti di M saranno un racconto monografico con al centro il personaggio storico e politico di Aldo Moro, a quarant’anni esatti dall’uccisione del presidente della Democrazia Cristiana e della sua scorta per mano delle Brigate Rosse avvenuta il 16 marzo 1978. prosegui la letturaM disupubblicato su TVBlog.it 07 maggio 2018 12:09.