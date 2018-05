Lutto nel mondo del cinema | è morto Ermanno Olmi 

Lutto nel cinema italiano - addio al maestro dei capolavori. Era considerato il ‘padre’ di tutti. Lascia un vuoto enorme - restano le sue opere immense. Il dolore dei colleghi : “Ci mancherai” : È morto all’ospedale di Asiago nella notte di domenica a 87 anni. A darne notizia il sito del Giornale di Vicenza, che ricorda come il regista, uno dei padri del cinema italiano, stesse combattendo da tempo contro una grave malattia, che lo ha portato ad un ricovero d’urgenza venerdì scorso.Ermanno Olmi si è spento circondato dalla famiglia: la moglie Loredana e i figli Elisabetta, Fabio ed Andrea. Secondo quanto riporta la ...

Lutto a “Vivere” : è morto il ‘cattivo’. Tv e cinema piangono la scomparsa di un grande attore il cui volto e la cui voce resteranno sempre impressi nelle nostri menti. Nessun funerale cattolico per lui : la sua dipartita verrà onorata “così” : Lutto nel mondo della televisione italiana. Se ne è andato il 5 maggio 2018 a Loiano (Bo) per una patologia cardiaca un attore molto amato il volto del quale resterà impresso nelle nostri menti per sempre. A dare l’annuncio della morte sono state le figlie dell’uomo – Viola e Arianna – che hanno spiegato che il padre se ne è andato con estrema serenità, circondato dall’affetto di amici e parenti. Parliamo di Adolfo Lastretti, attore teatrale, ...

Lutto nel cinema. Addio all’ultimo maestro. Voce fuori dal coro - carattere indomabile e una sensibilità fuori dal comune. Con lui finisce una stagione fatta di capolavori irripetibili : Il mondo dello spettacolo italiano dice Addio a un altro dei suoi maestri. La notizia è stata diffusa nella mattinata di oggi dalla famiglia. Leone sulla scena e nella vita, dal carattere apparentemente duro ma dotato di una sensibilità fuori dal comune che lo ha fatto apprezzare in Italia ed in tutto il mondo. Nato a Bruxelles, figlio del console italiano della città (poco dopo la sua nascita i genitori rientrano in Italia), Paolo ...

Terni e Narni in Lutto - uomo si toglie la vita - Corsa all'Anello sospende eventi : Tutti gli spettacoli, le mostre, gli eventi del nostro programma sono sospesi dalle 14.00 alle 16.30 di domani'. Sul posto si è portato il magistrato di turno che ha disposto l'autopsia sul corpo ...

Pamela Mastropietro - oggi funerali a Roma a 3 mesi dall'omicidio/ Lutto cittadino a Macerata e nella capitale : Pamela Mastropietro, oggi funerali a Roma a 3 mesi dall'omicidio. Lutto cittadino a Macerata e nella capitale in occasione dell'ultimo saluto alla giovane 18enne uccisa da tre nigeriani(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 09:58:00 GMT)

“Addio splendore”. Sport italiano in Lutto. Si è spenta a soli 18 anni dopo un brutto incidente in campo. Il dolore della famiglia e di chi la ammirava : “Ora gioca nel Campionato dei Cieli” : Una morte terribile, ma soprattutto arrivata troppo presto. A diciotto anni la vita dovrebbe solo sorridere e fino ad oggi per questa splendida ragazza di Reggio Emila era stato così. Tanta energia, voglia di vivere da vendere, amici e una grandissima passione: lo Sport, che però ha significato per lei un sacrificio troppo grande. Non ce l’ha fatta Rebecca Braglia, la studentessa di 18enne di Reggio Emilia in coma da domenica mattina ...

Lutto nella Dompè. ?Morto l'ad Aringhieri : È morto Eugenio Aringhieri, amministratore delegato dell'azienda farmaceutica Dompè. La notizia dell'"improvvisa e prematura scomparsa" è stata data dall'azienda. Aringhieri, 58 anni, guidava la società da oltre un decennio, dopo una lunga carriera in ambito farmaceutico iniziata nella multinazionale Janssen. Ventidue anni fa l'incontro con il presidente Sergio Dompè e l'inizio di un lungo sodalizio professionale e umano.Apprezzato dalla ...

Lutto nel mondo dell'alta moda : è scomparsa a 68 anni Fulvia Ferragamo : Lutto in casa Ferragamo : a 68 anni è morta infatti Fulvia Visconti Ferragamo , sorella di Giovanna, Ferruccio, Leonardo e Massimo Ferragamo nonché consigliere di amministrazione della Salvatore ...

Lutto nel mondo dell'alta moda : è scomparsa a 68 anni Fulvia Ferragamo : Lutto in casa Ferragamo: a 68 anni è finita infatti Fulvia Visconti Ferragamo, sorella di Giovanna, Ferruccio, Leonardo e Massimo Ferragamo nonché consigliere di amministrazione della Salvatore Ferragamo SpA in cui era anche direttore creativo di tutte le collezioni di accessori in seta da uomo e da donna: foulard e cravatte che fanno tanta parte del business internazionale della maison che solo venerdì scorso durante il Cda ha rieletto suo ...

“Lascia un grande vuoto”. Lutto nell’economia italiana. Addio al papà di uno dei marchi più famosi del nostro Paese : da ‘piccolo’ commerciante a nome di primo piano : La notizia della sua morte è rimbalzata in tutta l’Italia e ha lasciato tutti sgomenti. Dopo gli studi da ragioniere e un breve periodo alla Bocconi di Milano assieme al fratello Enea si era dedicato all’attività di famiglia facendola diventare, in pochi anni, uno dei marchi tra i più noti nel panorama nazionale. È morto nella serata di ieri, lunedì 23 aprile, Mario Galbusera. Lo storico fondatore dell’omonima azienda di ...

“È morto”. Lutto nella grande famiglia di Masterchef. L’ex concorrente del talent dei fornelli si è accasciato mentre correva : aveva 29 anni : Si è accasciato a pochi chilometri dal traguardo e per lui, nonostante i soccorsi immediati, non c’è stato nulla da fare. È morto uno dei partecipanti non professionisti alla maratona di Londra che si è svolta domenica 22 aprile. Il giovane chef stava partecipando con il gruppo del Brathay Trust, un’associazione caritatevole che sostiene i ragazzi in difficoltà e aveva dedicato appunto la gara al papà Martin. i tratta di Matt ...

