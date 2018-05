Luke Cage | ecco trailer e data della seconda stagione

wired

(Di lunedì 7 maggio 2018) Continua l’avvicendamento delle serie Marvel diffuse su Netflix: dopo la serie collettiva The Defenders la scorsa estate e ladi Jessica Jones diffusa a marzo, sta per arrivare il momento anche del nuovo ciclo episodi per. L’eroe nero dalla pelle indistruttibile, interpretato da Mike Colter, tornerà infatti il prossimo 22 giugno con la suainedita: ad annunciarlo è il nuovodiffuso in queste ore che ci dà anche idea delle nuove sfide che il protettore di Harlem dovrà affrontare. Nel suo quartiere, infatti,è diventato ormai una leggenda vivente, tanto da essere paragonato per certi versi a Gesù. Questo però non fermerà chi è convinto che lui rimanga comunque un uomo e una temibile minaccia verrà in particolare da un individuo che dimostra di avere la forza necessaria per buttare a terra l’eroe altrimenti ...