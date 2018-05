Lui era innamorato | ma per lei era solo un amico | dopo 36 anni Joe ritrova Diana e la

Lutto a “Vivere” : è morto il ‘cattivo’. Tv e cinema piangono la scomparsa di un grande attore il cui volto e la cui voce resteranno sempre impressi nelle nostri menti. Nessun funerale cattolico per Lui : la sua dipartita verrà onorata “così” : Lutto nel mondo della televisione italiana. Se ne è andato il 5 maggio 2018 a Loiano (Bo) per una patologia cardiaca un attore molto amato il volto del quale resterà impresso nelle nostri menti per sempre. A dare l’annuncio della morte sono state le figlie dell’uomo – Viola e Arianna – che hanno spiegato che il padre se ne è andato con estrema serenità, circondato dall’affetto di amici e parenti. Parliamo di Adolfo Lastretti, attore teatrale, ...

Hamsik si schiera con Sarri : "Non immagino il Napoli senza di Lui" : Centodue gol in campionato, con quello di ieri contro il Torino, con la maglia del Napoli ed un paio di traguardi a portata di mano , le 500 partite in azzurro domenica a Genova e le 395 presenze in ...

“Ecco chi entra nella casa!”. Gf : l’annuncio che spiazza. Dopo l’espulsione di Baye Dame a Cinecittà si è liberato un posto. Nessuno pensava che a entrare sarebbe stato proprio Lui : Barbara D’Urso stupisce tutti : Dopo la squalifica di Baye Dame, nella Casa del Grande Fratello è tempo per l’arrivo di un nuovo concorrente. Barbara D’Urso ha approfittato di Domenica Live per annunciare l’esclusiva, svelando l’identità del nuovo gieffino. Si tratta di un personaggio che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene, visto che è stato già numerose volte ospite dei programmi di Carmelita. Tanto che Barbarella lo ha richiamato per prendere parte ...

“Lo ha scaricato!”. Francesco Monte : game over. Tra l’ex di Cecilia Rodriguez e Poala Di Benedetto si vociferava di una crisi - ma le cose sono ben più tragiche (per Lui). I beninformati hanno notizie fresche : “Ecco il motivo - e non piacerà a Lui…” : L’amore era sbocciato e tra uno scandalo e l’altro pareva che qualcosa di buono dall’Isola dei Famosi fosse venuto fuori. Francesco Monte e Paola Di Benedetto si erano piaciuti e subito trovati, poi lui si è ritirato dal reality e quando lei è stata eliminata è scattata una passione irrefrenabile. Poi dopo solo pochi mesi è arrivata la crisi. A confermarlo è stata la stessa ex madre natura che ha spiegato ai followers su ...

Grande Fratello 2018 – Aida mette la marmellata sulla pizza e Luigi sclera : «E’ come se vado a cagare in Spagna sulla Sagrada Familia». Poi Favoloso litiga con Danilo : «Sei una piccola merda» : GF15 - Aida Nizar Notte di liti furibonde al Grande Fratello 2018. E nel mirino, tanto per cambiare, è finita ancora una volta Aida Nizar, che ha messo la marmellata sulla pizza suscitando le ire di Luigi Favoloso. L’ex fidanzato di Nina Moric se l’è prima presa con lei e poi con Danilo Aquino, accusato di non prendere una posizione in merito alla spagnola. Non è la prima volta: Aida ama provocare e mettere in pratica strane ...

Grande Fratello 2018 – Aida mette la marmellata sulla pizza e Luigi sclera : «E’ come se vado a cagare in Spagna sulla Sagrada Familia». Poi Favoloso litiga con Danilo : «Sei una piccola merda»- Video : GF15 - Aida Nizar Notte di liti furibonde al Grande Fratello 2018. E nel mirino, tanto per cambiare, è finita ancora una volta Aida Nizar, che ha messo la marmellata sulla pizza suscitando le ire di Luigi Favoloso. L’ex fidanzato di Nina Moric se l’è prima presa con lei e poi con Danilo Aquino, accusato di non prendere una posizione in merito alla spagnola. Non è la prima volta: Aida ama provocare e mettere in pratica strane ...

Akash e Veera Kinnunen/ Contro Selvaggia Lucarelli : "Lui non è un vero uomo" (Ballando con le stelle) : Video, Akash Kumar & Veera Kinnunen continuano la loro corsa a Ballando con le stelle proiettandosi in una insperata semifinale, dopo il difficile inizio. (Pubblicato il Sat, 05 May 2018 22:20:00 GMT)

Tutte Contro Lui - film stasera in tv 9 maggio : trama - curiosità - streaming : Tutte Contro Lui è il film stasera in tv mercoledì 9 maggio 2018 in onda in prima serata su Canale 5. La commedia diretta da Nick Cassavetes ha come protagonisti Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton e Nikolaj Coster-Waldau. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Tutte Contro Lui, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: The Other Woman USCITO ...

Grande Fratello - rissa nella notte tra Simone Coccia e Luigi Favoloso? «Non eravamo in diretta - quindi niente squalifica» : Su Leggo.it le ultime novità sul Grande Fratello. A pochi giorni dalla squalifica di Baye Dame, un altro "fattaccio" potrebbe essere accaduto nella Casa. Sul web...

Grande Fratello - rissa nella notte tra Luigi Favoloso e Simone Coccia? «Non eravamo in diretta - quindi niente squalifica» : A pochi giorni dalla squalifica di Baye Dame , un altro 'fattaccio' potrebbe essere accaduto nella casa del Grande Fratello . Sul web infatti circolerebbero voci riguardanti una presunta rissa ...

Grande Fratello - rissa nella notte tra Luigi Favoloso e Simone Coccia? «Non eravamo in diretta - quindi niente squalifica» : A pochi giorni dalla squalifica di Baye Dame, un altro "fattaccio" potrebbe essere accaduto nella Casa. Sul web circolerebbero voci riguardanti una presunta rissa scattata nella notte fra Luigi Favoloso e Simone Coccia. Ma ancora non ci sarebbe certezza sull'accaduto, perché la lite sarebbe avvenuta dopo le due del mattino, quando viene staccata la diretta.--Stando alle ricostruzioni che spunterebbero in Rete, dopo una presunta serata "alcolica" ...

Lazio - Inzaghi recupera Luis Alberto : Lo spagnolo è sceso regolarmente in campo nella seduta di oggi. Verrà schierato alle spalle di Caicedo

“Quando Lui non era a casa…”. Qualcuno parla e volano nuove ‘particolari’ indiscrezioni su Massimo Boldi e la compagna - accusata di tradimento. Succedeva tutto questo : “A momenti, mi veniva un infarto. Quattordici anni insieme non sono pochi. Mi ha fatto male scoprire il tradimento da una paparazzata e mi ha fatto male che nelle foto lei si comportasse da innamorata”. Massimo Boldi, 72 anni, aveva commentato così la notizia lanciata da Dagospia: la (ormai ex) compagna Loredana De Nardis, 43, era stata fotografata insieme ad un altro uomo, un suo amico, Mario Salvestroni. Salvestroni era ...

Gf 15 - Luigi Favoloso : "Volevo un figlio da Nina Moric - ma era contraria" : Il Grande Fratello diventa spesso un modo per lasciarsi andare a segreti e confessioni. Luigi Favoloso, l'ex fidanzato di Nina Moric (l'ha lasciato pochi giorni fa, lui è ancora nella Casa), ha rivelato di aver desiderato un figlio insieme a lei, ma la modella croata, già mamma di Carlos, avuto da Fabrizio Corona, non era pronta a questo passo. Sveglio è una parola grossa. Un post condiviso da Luigi Mario Favoloso (@lmFavolosofficial) ...