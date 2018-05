LU | Museo dei trasporti | 520' 000 visitatori nel 2017

Indianata - sedute spiritiche - Museo Archeologico Mann invaso per due sere. Che succede a Napoli? Tutta colpa dei libri : Lasciare entrare la città e i suoi lettori nell'officina dello scrittore, mettere in relazione le opere d'arte presenti in uno dei musei archeologici più prestigiosi al mondo con gli scrittori, ai ...

Il Museo che ha scoperto che più della metà dei suoi quadri erano falsi : È il Musée Terrus, in un piccolo paese nel sud della Francia («un disastro», secondo il sindaco) The post Il museo che ha scoperto che più della metà dei suoi quadri erano falsi appeared first on Il Post.

1 maggio - al Museo per la festa dei lavoratori : un fine settimana all’insegna della cultura : Martedì 1 maggio in occasione della festa del Lavoro i principali musei, aree archeologiche e monumenti statali resteranno aperti, rispettando il normale piano orario e tariffario. Molti luoghi della cultura statali, inoltre, osserveranno l’apertura straordinaria il lunedì 30 aprile per un lungo ponte all’insegna dell’arte. Dalla Galleria Nazionale dell’Umbria a Perugia al museo di Palazzo Ducale di Mantova, dai Musei ...

Finta telefonata al Museo Egizio - chiesta l’archiviazione per il leader dei Giovani Padani : La procura di Torino ha chiesto l’archiviazione per Andrea Crippa, leader dei Giovani padani accusato di diffamazione aggravata dall’odio razziale. L’inchiesta era nata tempo fa dalla denuncia della Fondazione del museo Egizio contro Crippa, che aveva postato su Facebook il video di una Finta telefonata al call center del museo. L’argomento della r...

Museo Capodimonte : adottata una panchina per Nunzio Giuliano - l’ex camorrista vittima dei clan : “Ragazzi, ribellatevi a un destino scritto da altri! Studiate! La cultura è libertà”. Lo ripeteva come un’ossessione Nunzio Giuliano, vittima innocente della camorra, ammazzato dai killer, il 21 marzo 2004, sotto casa, in via Tasso a Napoli. Aveva 57 anni e una nuova vita davanti. La trama per lui non è stata la stessa che – purtroppo – coinvolge nelle “terre di guerra“, gli innocenti. Gente comune, inerme che si ...

Noi ce ne infischiamo dei Movimenti - gli americani ci fanno un Museo : Mentre ancora si discute sul destino della biblioteca di Umberto Eco, della immensa biblioteca di un immenso studioso e curioso bibliofilo, mi viene in mente che in fondo l'Italia se ne frega del suo patrimonio librario e cartaceo.E mentre l'Italia se ne frega, il terzo gode e se ne approfitta. Se ne approfitta lodevolmente. Basta vedere la messa in rete e il libero uso che il Beinecke Library (dell'Università di Yale) ha fatto del ...

Padova - al Museo Esapolis arriva Parassitopolis : la prima esposizione interattiva sul Mondo dei Parassiti - Artropodi & Co. : Una nuova sala cinema quadridimensionale, alcuni spazi informativi con video ad altissima definizione lungo il percorso museale, una sala laboratorio equipaggiata con moderne tecnologie di microscopia con stereoscopi e microscopi biologici collegati a grandi monitor. Ma anche attività didattiche con scolaresche e pubblico, e una grande sala che espone modelli, preparati e Parassiti anche dal vivo, insieme a vari touchscreen con cui far scoprire ...

Partenza col botto per la mostra dei dinosauri al Museo Caffi di Bergamo : Il primo weekend dei dinosauri in città si chiude con 2.100 visitatori . La mostra, al Museo di Scienze Naturali Enrico Caffi, in Città Alta, è aperta fino al 30 settembre ed è stata preceduta dall'...