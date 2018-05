Lotta | Europei 2018 | Soner Demirtas scrive la storia | tris d’oro per il turco La Russia

Lotta - Europei 2018 : Frank Chamizo e Shamil Kudiimagomedov - due acuti di bronzo! L’Italia chiude con tre medaglie : Si conclude con due splendide medaglie di bronzo l’avventura dell’Italia nell’ultima giornata di gare agli Europei 2018 di Lotta, che hanno avuto luogo a Kaspiisk (Russia). Frank Chamizo e Shamil Kudiimagomedov non hanno deluso le attese e hanno portato a casa due terzi posti nello stile libero, che hanno impreziosito un bottino già contraddistinto dal bronzo di Jacopo Sandron nella categoria -60 kg della Lotta greco-romana. ...

LIVE Lotta - Europei 2018 in DIRETTA : Frank Chamizo e Shamil Kudiiamagomedov - finali per il bronzo! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della settima ed ultima giornata degli Europei 2018 di Lotta, in corso di svolgimento a Kaspiisk (Russia). A partire dalle ore 15.00, andranno in scena i ripescaggi e le finali delle ultime cinque categorie dello stile libero (-61 kg, -74 kg, -86 kg, -92 kg, -125 kg), che assegneranno le medaglie con cui si chiuderà ufficialmente la competizione. In gara ci saranno anche due italiani, che punteranno alla ...

LIVE Lotta - Europei 2018 in DIRETTA : Frank Chamizo e Shamil Kudiimagomedov - obiettivo medaglia di bronzo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della settima ed ultima giornata degli Europei 2018 di Lotta, in corso di svolgimento a Kaspiisk (Russia). A partire dalle ore 15.00, andranno in scena i ripescaggi e le finali delle ultime cinque categorie dello stile libero (-61 kg, -74 kg, -86 kg, -92 kg, -125 kg), che assegneranno le medaglie con cui si chiuderà ufficialmente la competizione. In gara ci saranno anche due italiani, che punteranno alla ...

Lotta - Europei 2018 : Russia mattatrice con tre vittorie nello stile libero a Kaspiisk - due ori anche per l’Azerbaijan : La Russia e l’Azerbaijan monopolizzano i podi nella sesta giornata degli Europei 2018 di Lotta a Kaspiisk (Russia). I padroni di casa hanno conquistato tre ori e due argenti nelle prime cinque finali dello stile libero, consolidando il proprio predominio nel medagliere. Ma gli azeri hanno fatto la voce grossa con due ori e tre bronzi, occupando il podio in ogni categoria. Nei -57 kg a prendersi la scena è stato l’azero Giorgi ...

Lotta - Europei 2018 : Frank Chamizo beffato da Demirtas a 2 decimi dal termine. Sarà finale per il bronzo : Sfuma il sogno di Frank Chamizo di conquistare il terzo oro continentale consecutivo in tre categorie di peso differenti. L’italo-cubano è stato sconfitto dal turco Soener Demirtas nella semifinale della categoria -74 kg agli Europei 2018 di Lotta a Kaspiisk (Russia), incassando una beffa incredibile nelle battute conclusive dell’incontro. Chamizo, infatti, ha dato sin da subito l’impressione di poter gestire al meglio la sfida ...

LIVE Lotta - Europei 2018 in DIRETTA : Chamizo beffato da Demirtas a due decimi dalla fine - domani gareggia per il bronzo. Kudiimagomedov ai ripescaggi : Buongiorno e bentrovati con la DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Europei 2018 di Lotta, in corso di svolgimento a Kaspiisk (Russia). Oggi è il gran giorno di Frank Chamizo, che darà la caccia alla terza medaglia d’oro consecutiva agli Europei in tre categorie differenti per scrivere una pagina leggendaria dello sport italiano. A soli 25 anni, l’italo-cubano vanta già due ori iridati e due affermazioni continentali. Ma dopo la ...

LIVE Lotta - Europei 2018 in DIRETTA : Chamizo in semifinale - affronterà Demirtas! Kudiimagomedov eliminato con rimpianti - ora spera nel bronzo : Buongiorno e bentrovati con la DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Europei 2018 di Lotta, in corso di svolgimento a Kaspiisk (Russia). Oggi è il gran giorno di Frank Chamizo, che darà la caccia alla terza medaglia d’oro consecutiva agli Europei in tre categorie differenti per scrivere una pagina leggendaria dello sport italiano. A soli 25 anni, l’italo-cubano vanta già due ori iridati e due affermazioni continentali. Ma dopo la ...

Lotta - Europei 2018 : TORNADO FRANK CHAMIZO! Demolito Tsabolov - è semifinale! Kudiimagomedov fuori con rimpianti : Superbo, incontenibile, strepitoso FRANK Chamizo. L’italo-cubano domina la sfida con il russo Tsabolov e si qualifica per le semifinali degli Europei 2018 a Kaspiisk (Russia) nella categoria -74 kg, in cui affronterà il turco Demirtas, oro nelle ultime due edizioni della rassegna continentale, in una sorta di finale anticipata. Chamizo ha messo letteralmente alle corde Tsabolov, prendendo in pugno l’incontro sin dalle prime battute e ...

LIVE Lotta - Europei 2018 in DIRETTA : Chamizo in semifinale! Kudiimagomedov eliminato con rimpianti - ora spera nel bronzo : Buongiorno e bentrovati con la DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Europei 2018 di Lotta, in corso di svolgimento a Kaspiisk (Russia). Oggi è il gran giorno di Frank Chamizo, che darà la caccia alla terza medaglia d’oro consecutiva agli Europei in tre categorie differenti per scrivere una pagina leggendaria dello sport italiano. A soli 25 anni, l’italo-cubano vanta già due ori iridati e due affermazioni continentali. Ma dopo la ...

LIVE Lotta - Europei 2018 in DIRETTA : Chamizo in semifinale - l’Italia sogna in grande! Kudiimagomedov eliminato con rimpianti : Buongiorno e bentrovati con la DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Europei 2018 di Lotta, in corso di svolgimento a Kaspiisk (Russia). Oggi è il gran giorno di Frank Chamizo, che darà la caccia alla terza medaglia d’oro consecutiva agli Europei in tre categorie differenti per scrivere una pagina leggendaria dello sport italiano. A soli 25 anni, l’italo-cubano vanta già due ori iridati e due affermazioni continentali. Ma dopo la ...

Lotta - Europei 2018 : Chamizo e Kudiimagomedov accedono ai quarti di finale in scioltezza : Avvio deciso da parte delle stelle azzurre agli Europei di Lotta libera a Kaspiisk, in Russia. Sia Frank Chamizo (-74 kg) sia Shamil Kudiimagomedov (-86 kg) si sono qualificati per i quarti di finale con autorità. Chamizo si è confermato a proprio agio nella nuova categoria di peso (l’italo-cubano è salito dalla -70 alla -74 kg, nella quale combatterà anche a Tokyo 2020), spazzando via con un netto 9-3 il georgiano Avtandil Kentchadze. Un ...

LIVE Lotta - Europei 2018 in DIRETTA : Shamil Kudiimagomedov ai quarti di finale - Frank Chamizo all’attacco - out Conyedo : Buongiorno e bentrovati con la DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Europei 2018 di Lotta, in corso di svolgimento a Kaspiisk (Russia). Oggi è il gran giorno di Frank Chamizo, che darà la caccia alla terza medaglia d’oro consecutiva agli Europei in tre categorie differenti per scrivere una pagina leggendaria dello sport italiano. A soli 25 anni, l’italo-cubano vanta già due ori iridati e due affermazioni continentali. Ma dopo la ...

LIVE Lotta - Europei 2018 in DIRETTA : Frank Chamizo e Shamil Kudiimagomedov per far sognare l’Italia : Buongiorno e bentrovati con la DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Europei 2018 di Lotta, in corso di svolgimento a Kaspiisk (Russia). Oggi è il gran giorno di Frank Chamizo, che darà la caccia alla terza medaglia d’oro consecutiva agli Europei in tre categorie differenti per scrivere una pagina leggendaria dello sport italiano. A soli 25 anni, l’italo-cubano vanta già due ori iridati e due affermazioni continentali. Ma dopo la ...

Lotta - Europei 2018 : Bulgaria sugli scudi - due ori nella Lotta femminile. Quattro podi in un giorno per la Bielorussia : Bulgaria sugli scudi nella quinta giornata degli Europei 2018 di lotta a Kaspiisk (Russia). Il programma della lotta femminile si è chiuso con due ori per la squadra bulgara, mentre la Bielorussia ha piazzato Quattro atlete sul podio senza alcuna vittoria e la Russia ha continuato ad incrementare il suo già cospicuo bottino. nella categoria -57 kg ha trionfato la bulgara Bilyana Zhivkova Dudova, che ha sconfitto con un netto 6-0 in finale la ...