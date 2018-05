LORENZO RICCARDI Uomini e Donne | “Non ce la faccio più | scegliti Luigi e basta!”

Uomini e Donne/ LORENZO RICCARDI e il suo buongiorno da Milano - domani si registra? (Trono classico) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono classico. Nilufar potrebbe essere vicina alla scelta, ecco tutti gli indizi social a sostegno di questa teoria e le ipotesi condivise dai...(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 11:44:00 GMT)

LORENZO Riccardi/ Uomini e Donne : “Non ti azzardare a scegliermi!” - la minaccia a Sara : Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne: nuove discussioni in studio tra il corteggiatore e la tronista Sara Affi Fella, che ha preferito fare l'esterna con il rivale Luigi Mastroianni.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 11:25:00 GMT)

LORENZO RICCARDI/ Uomini e Donne : secondo bacio con Sara e l’ironia contro Luigi Mastroianni - fan infuriate : LORENZO RICCARDI a Uomini e Donne: tra il corteggiatore e Sara Affi Fella scatta il secondo bacio, ma la tronista è arrabbiata per gli atteggiamenti fuori dallo studio del ragazzo. (Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:20:00 GMT)

LORENZO Riccardi/ Uomini e Donne : arriva il secondo bacio con Sara. Ma la tronista è arrabbiata... : Lorenzo Riccardi nelle ultime ore ha lasciato un commento fortemente ironico sotto il profilo di Luigi Mastroianni, suo rivale in amore. Il ragazzo infatti, corteggia da alcuni mesi Sara Affi Fella, nel corso del trono classico di Uomini e Donne. Dopo una iniziale indecisione, il giovane ha scelto di dichiararsi per Nilufar ma dopo poche esterne, la riccia ha richiesto un chiarimento che si era concluso con un passionale bacio e il successivo ...

UOMINI E DONNE/ Sara Affi Fella sceglie LORENZO Riccardi? Un gesto importante (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Luigi Mastroianni e Giordano Mazzocchi: due atteggiamenti differenti prima della scelta di Sara Affi Fella(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 15:32:00 GMT)

Uomini e Donne/ LORENZO RICCARDI e Luigi Mastroianni : decisioni importanti prima della scelta (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Luigi Mastroianni e Giordano Mazzocchi: due atteggiamenti differenti prima della scelta di Sara Affi Fella(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella innamorata di LORENZO Riccardi? La scelta è vicina ma... (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella ha annunciato di essere pronta ala scelta. Sarà Lorenzo Riccardi? Qualcosa la trattiene...(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne - LORENZO RICCARDI : romantico gesto per Sara Affi Fella : Uomini e Donne, Sara Affi Fella vicina alla scelta: la dedica di Lorenzo Riccardi Lorenzo ha completamente perso la testa per Sara Affi Fella, è ufficiale. L’ultimo romantico gesto del corteggiatore di Uomini e Donne promette molto bene. Il pubblico del Trono Classico sembra sperare che la scelta della tronista ricadi su Luigi. In ogni […] L'articolo Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: romantico gesto per Sara Affi Fella proviene da ...

LORENZO Riccardi/ Uomini e Donne - le lacrime per Sara non convincono : "Tutta scena - vuole solo il trono" : Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne: il corteggiatore di Sara Affi Fella torna nello studio del trono classico ma critica il fratello della tronista che lo ha offeso sui social.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 16:42:00 GMT)

LORENZO RICCARDI/ Uomini e Donne - in lacrime per Sara : per Gianni Sperti "C'è grande passione" : LORENZO RICCARDI a Uomini e Donne: il corteggiatore di Sara Affi Fella torna nello studio del trono classico ma critica il fratello della tronista che lo ha offeso sui social.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 15:16:00 GMT)

Uomini e Donne - LORENZO RICCARDI - corteggiatore di Sara - a casa di Fabrizio Corona : Dalla 'Corona' del trono di Sara Affi Fella, alla casa di un altro Corona, ben più noto. È quello che sta succedendo in queste ore a Lorenzo Riccardi, corteggiatore di Uomini e Donne, finito nel mirino per essere stato ospite in casa di Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi che dopo aver scontato un periodo in carcere ora è agli arresti domiciliari nella sua abitazione. Il tutto è confermato da alcune Instagram Stories del ragazzo, che lo ...

LORENZO Riccardi/ Uomini e Donne : torna in studio e critica il fratello di Sara : Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne: il corteggiatore di Sara Affi Fella torna nello studio del trono classico ma critica il fratello della tronista che lo ha offeso sui social.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 12:05:00 GMT)

U&D - LORENZO RICCARDI : lo scatto con Fabrizio Corona che fa discutere Video : #Lorenzo Riccardi ha diviso le troniste e scatenato accesi dibattiti tra i seguaci di Uomini e Donne [Video]. Durante il percorso nel dating show, il corteggiatore ha conquistato la ribalta con il suo atteggiamento da guascone. Un mattatore capace di tenere a lungo sulla corda Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Tra uscite imprevedibili, segnalazioni, roventi discussioni e clamorosi dietrofront, il ventiduenne si è avvicinato sempre più all’ex ...

LORENZO RICCARDI a casa di Fabrizio Corona! E’ già polemica! : Che cosa ci fa Lorenzo Riccardi, corteggiatore di Sara Affi Fella a Uomini e Donne Classico in casa di Fabrizio Corona? Le foto fanno il giro del web ed è già polemica! scopriamo la verità! Lorenzo Riccardi potrebbe essere il futuro fidanzato di Sara Affi Fella. A Uomini e Donne Classico il pretendente è perennemente al centro dell’attenzione. Lui si professa innamorato di lei, ma spesso e volentieri si rende protagonista di divertenti ...